التعليم العالي: 195 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، المشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 195 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

وأكد «عطا» انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا أنه يوجد إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28/9/2021.

فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه جرى فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني، من التاسعة صباحًا، طوال فترة التنسيق.

وشدد المتحدث الرسمي، على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي «الكمامة»؛ إذ أنه لن يسمح لأي طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها، واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وطالبت وزارة التعليم العالي، الطلاب بسرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأنه سوف يغلق مساء اليوم الثلاثاء، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثالثة للتنسيق.