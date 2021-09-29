«جزويت القاهرة» تطلق مبادرة «المشاركة المجتمعية للثقافة المستقلة»

تحتفل مؤسسة النهضة العلمية والثقافية «جزويت القاهرة»، بإطلاق مبادرة «المشاركة المجتمعية لتنمية الثقافة المستقلة»، مساء الجمعة المقبل، بحضور عدد كبير من المثقفين وخريجي «جزويت» ورجال الأعمال المهتمين بالثقافة والفنون.

وأعلن الأب وليم سيدهم اليسوعي، رئيس مجلس إدارة جزويت القاهرة، في بيان صحفي، أنّ اللقاء سيضم أصدقاء «جزويت القاهرة» لمناقشة المبادرة وكيفية نشرها في أكبر عدد من محافظات مصر، موضحا أنّ جمعية الجزويت تعمل بكل طاقتها، لكنها وحدها فقط لا تستطيع تغطية الاحتياجات الفنية التي تغطي المجتمع المصري، لذا فكرت الجمعية في إطلاق المبادرة، بالتعاون مع أكبر عدد من الهيئات والمؤسسات والداعمين من أصدقاء الجمعية، لاستمرار رسالتها الفنية في مصر.

إسهامات ثقافية لجمعية الجزويت

وصرح الكاتب الصحفي سامح سامي، المدير التنفيذي للجمعية، بأنّ جمعية النهضة العلمية والثقافية «جزويت القاهرة»، فعالة في المجتمع منذ أكثر من 20 سنة، ولها دور بارز في تعليم الفنون، خاصة في مجالات السينما والمسرح والرسوم المتحركة، فضلا عن الأنشطة الثقافية الأخرى، مثل استقبال الفرق المستقلة في مسرح ستوديو ناصبيان، وإصدار مجلة الفيلم المتخصصة في ثقافة السينما وفن الصورة.

الرسالة التربوية والفنية

وأشار سامي إلى أنّ مبادرة الجمعية تأتي في إطار تطوير دورها، حتى تكون قادرة على تحقيق رسالتها التربوية والفنية، وممارسة عملها في تعليم الفنون والآداب، خاصة في محافظات الصعيد والمناطق المهمشة، وحتى يتمكن فناني الجمعية وشبابها في المساهمة في نشر العدالة الثقافية وهو الهدف الأكبر لجمعية النهضة.

وقال الكاتب والصحفي هشام أصلان، المنسق العام للمبادرة، إنّ «جزويت القاهرة» توفر بدائل حقيقية وفعالة لكل الموهوبين الذين يبحثون عن فرص لتعلم الفنون والثقافة بأنواعها، الأمر الذي يشعر به كل مهتم بهذا الشأن عبر تجارب ناجحة على أرض الواقع خلال سنوات كثيرة سابقة.

وأضاف: «وجدنا أنّ استمرارية هذه التجربة يرتبط نجاحها بالانفتاح على التجارب الشبيهة والتعاون معها من ناحية، وتوفير الفرصة للمهتمين بخوض التجربة من ناحية أخرى، ومن هنا فكرنا في هذه المبادرة، لفتح مجالات التعاون المختلفة مع المؤسسات والأشخاص المهتمين بتنمية الثقافة والفنون المستقلة في المجتمع».