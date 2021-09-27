وزيرة الثقافة تفتتح الدورة 14 من المهرجان القومي للمسرح.. الليلة

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة الـ 14 من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان يوسف إسماعيل في الثامنة مساء اليوم الاثنين، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، حيث سيتم تكريم 10 نجوم من رواد المسرح المصري في مجالات مختلفة ما بين التمثيل والإخراج والتأليف والنقد.

وتحمل الدورة عنوان «الكاتب المسرحي المصري»، ويتنافس فيها 33 عرضا مسرحيا من مختلف الجهات الإنتاجية، ويخرج حفلي الافتتاح والختام المخرج إسلام إمام، ويقوم ببطولة الافتتاحية النجم حمزة العيلي والتقديم للفنانة والنجمة سهر الصايغ.

وكشف المخرج إسلام إمام في تصريحات صحفية، تفاصيل وملامح الحفل قائلا: «تحمل هذه الدورة من المهرجان اسم (الكاتب المسرحي المصري)، ولذلك ستدور الافتتاحية حول فكرة هذا العنوان والشعار الذي اختارته اللجنة العليا لهذه الدورة».

احتفالية «الكاتب المصري»، ديكور محمد الغرباوي، وموسيقى هشام جبر، والملابس لمصممة الأزياء د. مروة عودة، والاستعراضات للفنانة رشا مجدي، وأشعار طارق علي، ومادة فيلمية حازم مصطفى، ومخرج منفذ كريم محروس.

أسماء المكرمين في الدورة 14

ومن المقرر تكريم 10 من النجوم فى هذه الدورة، وهم: اسم الفنان الراحل سمير غانم، واسم الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، ويحضر التكريم الفنانتان دُنيا وإيمى سمير غانم، لاستلام تكريم والديهما، كما سيكرم اسم الفنان الراحل عبدالله غيث، بالإضافة إلى تكريم الفنان القدير أشرف عبدالغفور والفنان الكبير فاروق فلوكس، والنجمة إلهام شاهين، والفنان القدير سامى مغاوري، والكاتب الكبير بهيج إسماعيل، والمخرج القدير إميل جرجس، والناقدة الكبيرة آمال بكير.

تنظيم 4 ورش في المهرجان

وأعلن المهرجان عن تنظيم 4 ورش في مجالات الإخراج والتمثيل والتأليف والمكياج يقدمها خبراء في كل مجال، حيث يقدم ورشة الإخراج المسرحي المخرج الكبير عصام السيد، أما ورشة المكياج المسرحي يقدمها الماكير إسلام عباس، وورشة التأليف المسرحى يقدمها الكاتب الكبير بهيج إسماعيل، أما ورشة التمثيل فيقدمها الفنان والمخرج أحمد مختار.

وتعقد جميع الورش بالمجلس الأعلى للثقافة بقاعات التدريب، وتقدم مجانا للمواهب في كل مجال سبق ذكره، ومواعيد كل ورشة وكيفية المشاركة فيها معلن عنها عبر الموقع الرسمي للمهرجان وعلى جميع منصاته.