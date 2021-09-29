الغرف التجارية عن المواعيد الشتوية: تضبط الأسواق والمواطن اعتاد عليها

رحبت الغرف التجارية بقرار وزارة التنمية المحلية بشأن بدء العمل بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية، والتي سيبدأ سريانها طبقا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال غدا الخميس.

وقال رؤساء الغرف التجارية، إن قرار تطبيق المواعيد الصيفية للمحال التجارية لم يلق أي صعوبات عند التطبيق.

«الوكيل»: طبقنا نماذج ناجحة من دول أخرى

وذكر أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية السابق لـ«الوطن»، أن الغرف التجارية درست في الأعوام الماضية عددا من النماذج الخارجية الناجحة في هذا الشأن، وتم اختيار الأسواق التركية والماليزية والتونسية والسعودية فضلًا عن أسواق الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن ضبط الأسواق والمواعيد فرصة كبيرة لتنظيم التجارة وضبطها، والقضاء على العشوائية وحالة الفوضى التى انتشرت خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت تهدد المحال والشركات المرخصة.

غرفة كفر الشيخ: المواعيد الشتوية لن تؤثر على سير الحركة التجارية

ومن جهته، قال المهندس حاتم عبد الغفار رئيس غرفة كفر الشيخ، إن إعادة تحديد مواعيد غلق وفتح المحال والمطاعم والمولات التجارية الجديدة تزامنًا مع الموسم الشتوي، لن يؤثر على سير الحركة التجارية بالأسواق، خاصة أن المواطنين اعتادوا على هذه المواعيد منذ عامين.

غرفة أسوان: المواطن تعود عليها

وقال محمد أبو القاسم رئيس غرفة أسوان، إن السوق نظم نفسه وفقًا للمواعيد الجديدة، كما أن المواطن تعود عليها، لافتًا إلى أن مواعيد الغلق والفتح الصيفية كانت تسير بشكل جيد دون أي معوقات بمحافظة أسوان.

غرفة تجارة الأقصر: يحد من العشوائية

وفي سياق متصل، قال صلاح فتحي رئيس غرفة تجارة الأقصر، إن تحديد الحكومة مواعيد لغلق وفتح المحال أمر مهم، لأنه يحد من العشوائية في البيع والشراء، لا سيما أن المواطنين اعتادوا على مواعيد الغلق والفتح وذلك للعام الثاني على التوالي، لافتاً إلى أن هذا الأمر يتزامن مع الاتجاه لترشيد الطاقة والحفاظ على العمالة القائمة وموارد الدولة وتنميتهما.

مواعيد العمل الشتوى غدا

يشار إلى أن وزارة التنمية المحلية أصدرت قرارا بالمواعيد الشتوية للمحال والمولات التجارية من السابعة صباحاً حتى العاشرة مساءً، على أن يتم مدّ العمل أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية للدولة إلى الحادية عشرة مساءً، مع تشكيل لجان لمتابعة التزام المحلات بالمواعيد في كل المحافظات.

وحددت الوزارة المواعيد الشتوية للورش والأعمال الحرفية الموجودة في المناطق السكنية من الثامنة صباحاً إلى السادسة مساءً، باستثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

أما مواعيد فتح وغلق المطاعم والكافيهات والبازارات، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية فتبدأ من الخامسة صباحاً إلى الثانية عشرة منتصف الليل، مع مد العمل ساعة أيام الخميس والجمعة، وأيام الإجازات والأعياد الرسمية فضلاً عن استمرار خدمة توصيل الطلبات بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة، مع التأكيد على نسب التشغيل وحظر الشيشة داخل المطاعم والمقاهي.