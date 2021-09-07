صدرت حركة تنقلات وزارة التنمية المحلية مؤخرا، بمحافظات القاهرة والوادي الجديد والإسماعيلية وجنوب سيناء والقليوبية وكفر الشيخ والمنيا، لضبط منظومة العمل المحلي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق رضاهم عنها، علاوة على نقل رؤساء أحياء الشرابية وطرة والمعصرة بالقاهرة، وشرق شبرا الخيمة بالقليوبية بسبب تدني مستوي النظافة وكثرة الإشغالات، علاوة على إنذار باقي رؤساء الأحياء بالمحافظتين، لمتابعة ملف النظافة ورفع الإشغالات.

نتيجة مسابقة قيادات المحليات قريبا

وفى إطار حركة تنقلات وزارة التنمية المحلية انتهت لجنة القيادات العليا بالوزارة من المقابلة الشخصية لنحو 1600 متقدم لمسابقة القيادات المحلية من خلفيات متنوعة ما بين الشرطة والجيش والشباب والرياضة والتربية والتعليم والصحة والنقل والإسكان والقطاع الخاص، وتأتى المسابقة طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية، وذلك لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية في المحليات لتكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ومواصل تحسين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحركة تنقلات وزارة التنمية المحلية تركز على عدة معايير منها منظومة المخلفات والإشغالات والتطوير الإدارى ومواجهة الفساد وتطوير الهياكل الإدارية والإدارات الهندسية والتراخيص والتحول الرقمى والحوكمة وتحسين موارد المحافظات والحفاظ على المال العام.

حركة تنقلات التنمية المحلية

وشملت حركة تنقلات وزارة التنمية المحلية الأخيرة، تعيين محمد أنيس، سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، وسيد محمود عبدالله سكرتير عام الوادي الجديد، وتعيين هشام الطويل سكرتير عام مساعد الإسماعيلية، وأحمد محمد الإسكندراني، سكرتير عام مساعد جنوب سيناء.

وشددت وزارة التنمية المحلية، على أهمية الدفع بالقيادات المتميزة للمناصب القيادية بالإدارة المحلية، لتقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات ومحاسبة المقصرين عبر نقلهم إلى وظائف إدارية بعيداً عن مجال خدمة المواطنين.