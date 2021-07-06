حركة تنقلات وزارة التنمية المحلية شملت 17 قيادة.. ونقل 2 لعمل إداري

صدرت اليوم، حركة تنقلات وزارة التنمية المحلية، لعدد محدود من قيادات الإدارات المحلية بالمحافظات، شملت 17 قيادة محلية بـ8 محافظات، هي دمياط، الجيزة، القليوبية، أسيوط، المنيا، الإسماعيلية، كفر الشيخ والدقهلية، في إطار رفع كفاءة المحليات، وتقييم أداء القيادات بالمحافظات، لضبط منظومة العمل المحلي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ونيل رضاهم عن الخدمات المقدمة.

حركة تنقلات وزارة التنمية المحلية 2021.. تصعيد 2 لمنصب سكرتيري عموم

شملت حركة تنقلات وزارة التنمية المحلية 2021، تصعيد 2 من القيادات لمنصب سكرتيري عموم، وهما نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد أسيوط، إلى سكرتير عام محافظة الدقهلية، وياسر فاروق حفناوي من سكرتير عام مساعد كفر الشيخ، إلى سكرتير عام محافظة كفر الشيخ.

تقييم آداء القيادات المحلية

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، استمرار إجراءات تقييم آداء القيادات المحلية ورؤساء المدن والأحياء بالمحافظات، والدفع بالقيادات المتميزة للمناصب القيادية، لتشجيع جميع العاملين بالإدارة المحلية، لتقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين، للحصول على رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات، ومحاسبة المقصرين عبر نقلهم إلى وظائف إدارية، بعيدا عن مجال خدمة المواطنين.

تصعيد «رؤساء مدن» وبينهم امرأة

كما تضمنت حركة تنقلات وزارة التنمية المحلية، تصعيد عدد من رؤساء المدن والمراكز إلى سكرتيري عموم مساعدين بالمحافظات، من بينهم محمد صلاح الدين ناجي رئيس مدينة المنيا إلى سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، وعايدة عطية عباس رئيس مركز دسوق بكفر الشيخ، إلى سكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ.

تناول حركة تنقلات وزارة التنمية المحلية اليوم، تعيين ياسر عبدالعزيز رئيسا لمركز ومدينة المنيا، وتيسير عبدالفتاح إسماعيل رئيسا لحي الهرم، ونقل خالد عصر رئيس حي الهرم إلى رئيس مركز ومدينة كرداسة، ومحمد عبدالحميد رئيس مركز ومدينة كرداسة، إلى رئيس مركز أبوالنمرس، ونقل خيري مرسي رئيس مركز العياط بالجيزة إلى رئيس مركز ومدينة ديرمواس بالمنيا، وهشام رفعت من رئيس مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية إلى رئيس حي شرق شبرا الخيمة، كما تضمن القرار الوزاري، نقل اثنين من رؤساء المدن بدمياط والمنيا، إلى عمل إداري بدواوين عموم المحافظات.