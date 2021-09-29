مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بشأن الطرح الإلكتروني الأول للتجمعات التنموية بسيناء

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظتي شمال وجنوب سيناء؛ بشأن الطرح الإلكتروني الأول لعدد من التجمعات التنموية؛ السكنية والزراعية، من خلال التعاقد بنظام التمليك، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

ووقع البروتوكول كل من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

17 تجمعا تنمويا سكنيا وزراعيا

ويهدف هذا البروتوكول إلى تنفيذ الهيئة العامة للاستثمار إجراءات الطرح الإلكتروني لـ 17 تجمعا تنمويا؛ سكنية وزراعية، بمساحة 5705 أفدنة توفر 1141 فرصة طبقا لشروط وضوابط وأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، ووفقا لكراسة الشروط المُعدة من المحافظتين في هذا الشأن، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية لهيئة الاستثمار، كما يهدف البروتوكول إلى تنفيذ إجراءات القرعة الإلكترونية للطلبات المقدمة، والإعلان عن نتائجها عبر هذا الموقع الإلكتروني.

وعقب التوقيع، أكد رئيس الوزراء أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو مواصلة جهود التنمية بمفهومها الشامل في شبه جزيرة سيناء، خاصة مشروعات استصلاح الأراضي، التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية بسيناء، وإقامة مجتمعات تنموية وسكنية، وتوطين عدد من الأسر والمواطنين المصريين من مختلف المحافظات في سيناء؛ وذلك بتعظيم المردود الاقتصادي والزراعي، وتوفير فرص عمل لمواجهة الزيادة السكانية من جهة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، وتوفير حياة كريمة للمواطنين من جهة أخرى.

قاعدة بيانات وخريطة للفرص الاستثمارية المتاحة

من جانبه، أشار المستشار محمد عبد الوهاب أن هذا البروتوكول يأتي باعتبار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هيئة عامة اقتصادية تختص بتنظيم الاستثمار في الدولة والعمل على تشجيعه، بالإضافة إلى تنمية وإدارة شؤونه والترويج له، على النحو الذي يحقق خطط التنمية الاقتصادية، كما تختص الهيئة بإعداد قاعدة بيانات وخريطة للفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات، وكذلك الأنشطة الاستثمارية المستهدفة ومتابعتها عبر الخريطة الاستثمارية، بما يسهم في التيسير على المستثمرين وتحفيز وتشجيع الاستثمار في جميع المجالات بما يدعم الاقتصاد المصري، ويحقق التنمية الشاملة.

10 تجمعات تنموية بشمال سيناء و7 بالجنوب

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن تلك التجمعات تتضمن 10 تجمعات تنموية بمحافظة شمال سيناء و7 تجمعات تنموية بمحافظة جنوب سيناء، مشيرا إلى أن الفرصة تتضمن مساحة 5 أفدنة زراعية كاملة المرافق، ومنزل بمساحة 200م2 بنظام التمليك.

وفيما يتعلق بعملية الطرح، أشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى أنها ستتم بالكامل خلال مراحلها المختلفة إلكترونيا، حيث يتم الاطلاع على كراسة الشروط وسحبها، وكذا إتاحة سداد الرسوم، وإجراء القرعة وإعلان النتائج إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخريطة الاستثمارية للهيئة www.investinegypt.gov.eg ، وذلك خلال الفترة من 6 أكتوبر 2021 وحتى 5 نوفمبر 2021، كما يتم تقديم ورفع المستندات إلكترونيا على نفس الموقع خلال الفترة من 6 أكتوبر 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021.

وأضاف أنه حرصا من الهيئة العامة للاستثمار على دعم ومعاونة المواطنين، وتسهيل إجراءات التقديم لهذا الطرح، فقد تم إنشاء غرفة عمليات لمعاونة المواطنين في عملية التقديم، مع تحديد أرقام تليفونات للتواصل مع الغرفة، كما تم تدريب القائمين على عملية استقبال الطلبات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، فضلا عن إتاحة 3 مكاتب مجهزة بمراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة العامة للاستثمار للمعاونة في تقديم الطلبات إلكترونيا، مشيرا إلى أن اثنين من هذه المكاتب بمركز خدمات المستثمرين بالإسماعيلية، يخصص أحدهما لمحافظة شمال سيناء، والآخر لمحافظة جنوب سيناء، بينما يوجد المكتب الثالث بمركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة جنوب سيناء، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه تم إتاحة كافة مكاتب خدمات المواطنين التابعة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء بالمراكز الإلكترونية بجميع مراكز المدن التابعة لهما؛ للمعاونة في تقديم الطلبات إلكترونيًا.