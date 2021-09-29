تقرير التنمية البشرية.. تراجع معدلات الفقر لأول مرة منذ 20 سنة (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تقرير التنمية البشرية.. تراجع معدلات الفقر لأول مرة منذ 20 سنة»، موضحا أنّه للمرة الأولى منذ 20 عاما، تتراجع معدلات الفقر وفقا لتقرير التنمية البشرية 2021 الذي صدر بعد توقف استمر 10 سنوات.

تقرير دولي يرصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم

وأوضح التقرير، أنّ تقرير التنمية البشرية الأهم دوليا، ورصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، حيث كشف عن تراجع معدلات الفقر في مصر إلى 29.7% في عام 2019-2020 مقارنة بـ32.5% في عام 2017-2018 وتم إرجاع ذلك إلى تبني مصر فلسفة لتحقيق العدالة الاجتماعية بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية.

التحول وأهم النتائج

ورصد التقرير، التحول وأهم نتائج لتوجيه الدولة عوائد ترشيدها لدعم الطاقة لبرامج الحماية الاجتماعية، القائمة على الاستهداف الجيد، ورفعت في موازنتها العامة المتعاقبة نسبة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية، كما ساهمت الإصلاحات الاقتصادية في تهيئة الاقتصاد المصري لمواجهة جائحة كورونا، واهتمت الدولة المصرية بتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجا، من خلال زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في برامج الدعم النقدي المشروط.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر توقف منذ عام 2010، وجرى التعاقد مع باحثين ومستقلين محليين ودوليين من أجل إعداده هذا العام 2021.