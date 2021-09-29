الصحة: إصابات كورونا تتزايد منذ 4 أسابيع لكنها لا تدعو للقلق (فيديو)

قال الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن إصابات كورونا في تزايد مستمر منذ 4 أسابيع، لكنها ليست كبيرة أو تدعو إلى القلق، مضيفًا أن كل أجهزة الدولة تتخذ إجراءاتها على صعيد الإجراءات الاحترازية والوقائية التي على رأسها تطعيم المواطنين في أنحاء الجمهورية، وعلاج الإصابات ورفع درجات الاستعدادات والجاهزية في كل منشآت وزارة الصحة وتوفير المستلزمات والأدوية اللازمة وتدريب الفرق الطبية.

ما تم خلال هذا الشهر من تطعيمات كورونا نجاح عظيم

وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، أن ما تم خلال هذا الشهر من تطعيمات كورونا نجاح عظيم، ونعمل من خلال 830 مركز للتطعيم منتشرة في أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى 270 مركز شباب والفرق المتحركة بأكثر من 500 عيادة متنقلة».

إتاحة التسجيل لطلاب مصر حيث سيحصلون على رسالة التسجيل في أقل من 24 ساعة

وتابع رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أنه خلال شهر واحد تم تسجيل أعداد كبيرة من المواطنين، ونستهدف تطعيم 40% من المواطنين على الأقل والخطة تسير على قدم وساق.

وأضاف عبدالفتاح، أنه تم إتاحة التسجيل لطلاب مصر حيث سيحصلون على رسالة التسجيل في أقل من 24 ساعة من تاريخ تسجيلهم، كما سيحصلون على تطعيمهم في أقل من 5 دقائق».

من لا يمتلك القدرة على التسجيل عليه التوجه إلى أقرب مركز شباب

وأردف رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أنه من لا يمتلك القدرة على التسجيل عليه التوجه إلى أقرب مركز شباب مشارك في مبادرة معا نطمئن للتسجيل والتطعيم.

لافتًا إلى أن الدولة المصرية تدرس الجرعة المعززة، لكن الأولوية القصوى لمنح التطعيم لغير المطعمين، وبعدها يتم البدء في الجرعة المعززة، حيث ينصح بها لكبار فوق 65 سنة أو الفئات المعرضة لعوامل الخطورة وأصحاب الأمراض المزمنة بعد الوصول للمناعة المجتمعية.