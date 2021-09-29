حسام حسني: تطعيم 11 مليون مواطن وتحقيق الإكتفاء الذاتي من لقاحات كورونا

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، تطعيم أكثر من 11 مليون مواطن بلقاح كورونا، منهم نحو 5 مليون حصلوا على جرعتين، مشيرا إلى أن الجرعة الثالثة ستكون لازمة لبعض الفئات ولكن ذلك عندما نصل للمناعة السكانية، لافتا إلى أن مصر أصبحت من الدول القليلة في العالم المصنعة للقاحات كورونا، مما ساعد علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات وسيعود إيجابيا علي تطعيم اكبر قدر من المواطنين.

مواقع التواصل روجت الشائعات

وأوضح حسام حسني في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مواقع التواصل الاجتماعي كان لها أثر كبير في عزوف المواطنين عن تلقي اللقاح، بعدما روجت بعض الشائعات حول ماهية اللقاحات التي يتم تطعيمها للمواطنين وعن وجود أعراض سلبية أثرت سلبا على إقبال المواطنين، ولكن مع وجود طفرات جديدة للفيروس وما واكبها من حملات توعية قامت بها وزارة الصحة والسكان على مدار الفترة الماضية، مما ساعد علي إقبال المواطنين على تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.

جميع اللقاحات آمنة ولا تدعو للقلق

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة الفيروسات، أن جميع اللقاحات آمنة ولا تدعو للقلق أو الخوف من الأعراض الجانبية المصاحبة عقب التطعيم، وجميع اللقاحات نسب الفاعلية الخاصة بالأجسام المضادة متقاربة ولا توجد أي خطورة من تطعيم ضد فيروس كورونا، موضحا أن هذه الأعراض تتمثل في أعراض عادية مثل ألم موضع الحقن، ارتفاع درجة الحرارة في بعض الأوقات، ألم في مفاصل الجسم والعضلات، وهذه الأعراض تزول بعد يومين أو ثلاثة بالكثير.

وأكد حسام حسني، أن الطريقة الوحيدة للوقاية من مخاطر فيروس كورونا هي التطعيم وأخذ اللقاح الذي توفره وزارة الصحة والسكان في مراكز التطعيم المختلفة في المحافظات، بالإضافة إلي الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ علي صحة المواطنين.