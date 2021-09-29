الصحة: 6 ملايين مواطن حصلوا على جرعتي لقاح كورونا ونستهدف 40% بنهاية العام

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عدد الحاصلين على لقاح كورونا في مصر.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا وصل عددهم إلى 11 مليون مواطن منهم 6 مليون حصل على جرعتين اللقاح، مشيرا إلى عدم تسجيل الوزارة أي أعراض غريبة على متلقي لقاح كورونا حتى الآن.

الموجة الرابعة لفيروس كورونا: إصابتها أكثر من الموجات السابقة

وناشد المصدر، المواطنين بضرورة الاستمرار في التسجيل على موقع لقاح كورونا لمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وفقا للخطة الموضوعة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وأكد المصدر، أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا مختلفة عن الموجات الثلاثة السابقة بسبب عامل اللقاح، لافتا إلى أن اللقاح عمل تقليل معدل الوفيات بشكل ملحوظ.

وأضاف المصدر، أن هناك ارتفاع في أعداد إصابات فيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وهناك توقعات بالزيادة خاصة مع اقتراب الدخول في ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وتوقع المصدر، أن تكون ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في منتصف شهر أكتوبر، لافتا إلى زيادة أعداد المصابين عن الموجات السابقة، متابعًا أن الإصابات تتراوح بين متوسطة وبسيطة ومعظهم عزل منزلي.

ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي

وفي سياق متصل، كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا، خاصة بعد إعلان الوزارة خروج 599 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 255658 حتى اليوم.