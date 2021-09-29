أسعار حلاوة المولد 2021.. تبدأ من 45 وتصل إلى 3500 جنيه

يستعد المواطنون لشراء حلاوة المولد خاصة مع اقتراب المولد النبوي والذي يوافق 12 من شهر ربيع الأول، 18 من أكتوبر المقبل، حيث يفصلها المصريون ويحبون تناول الأنواع المختلفة منها.

أسعار حلاوة المولد 2021

وفي إطار اهتمام الناس وحرصهم على شرائها، طرحت بعض محال الحلويات الأنواع المختلفة من حلاوة المولد، وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، أسعار حلاوة المولد 2021 وفق الصفحات الرسمية لهذه المحال على مواقع التواصل الاجتماعي.

أسعار حلاوة المولد في إيتوال

علبة لوكس 10 قطع 45 جنيها.

علبة لوكس 18 قطعة 90 جنيها.

علبة لوكس 27 قطعة 155 جنيها.

علبة لوكس 36 قطعة 230 جنيها.

علبة لوكس 48 قطعة 290 جنيها.

علبة ايليت 52 قطعة 520 جنيها.

علبة ايليت 69 قطعة 640 جنيها.

علبة ايليت 92 قطعة 890 جنيها.

تورتة المولد 490 جنيها.

علبة المعز 700 جنيه.

صينية المولد 800 جنيه.

علبة هدايا 1,100 جنيه.

VIP صينية المولد 1,250 جنيه.

VIP صندوق المحروسة 3,600 جنيه.

أسعار حلاوة المولد في لابوار

1 ميني حمص، ١ميني فول، 1 نواعم، 1 علب فول سكينة، علب سمسم سكينة، علبة حمص سكينة، فستقية، لوزية، ملبن حبل جوز، ملبن بندق، دومية بندق، لديدة جوز هند، حمام محشي جوز، ملبن فروتي، سويسرول جوز هند، بـ٢٤٠ جنيه.

عدد 48 قطعة يبلغ سعرها 550 جنيه، وتحتوي على 3 ميني حمص، 3 ميني فول، 3 نواعم، 5 علف فول سكينة، 5 علف سمسم سكينة، 2 بندقية، 2 لوزية، محشي جوز، 2 ملبن رمان، 1 جوزيه لوز، سويسرول جوز هند.

عدد 69 قطعة تحتوي على 4 ميني حمص، 4 فول ، 4 نواغم، 7 علب فول سكينة، 6 علف سمسمة سكينة، 3 بندقيو، 3 فستقية، 2 ملبن بندق، 3 ملبن فؤوتيي يصل سعرها إلى 800 جنيه.

عدد ٥٥ قطعة بوزن 3 كيلو تحتوي على 3 يمني حمص، 3 مني فول، 3 نواغم 6 علف فول سكينة، 6 علب حمص سكينة، 3 فستقية، 2 ملبن فستق، 2 ملبن بندق، 2 لديدة جوز هند، 1 حمام محشي جوزز، 1 ملبن كولا، ص ملبن فروتي، 2 ملبن رمان، 1 جوزيه لوز، 1 سويسرول جوز هند، يصل سعرها إلى 3750 جنيها.

أسعار حلاوة المولد في مونجيني

يبدأ سعر الـ10 قطع بـ 35 جنيه، ويصل سعر الـ72 قطعة إلى 300 جنيه، كما يبلغ سعر الـ103 قطع نحو 850 جنيها، فيما يصل سعر الـ138 قطعة إلى 1350 جنيها.

أسعار حلاوة المولد في العبد

تبدأ أسعار علب حلاوة المولد في العبد من 55 جنيها وتصل إلى 1050 جنيها.

أسعار حلاوة المولد 2021 في المحلات

وجاءت متوسط أسعار حلاوة المولد 2021 في بعض المحلات بمنطقة الجيزة، كالآتي:

يبلغ متوسط سعر علبة ميني ما بين 200 إلى 250 جنيهًا.

يتراوح متوسط سعر علبة وسط كرتون ما بين 350 إلى 450 جنيهًا.

ويصل متوسط سعر علبة وسط صفيح نحو 470 جنيهًا.

متوسط سعر علبة كبيرة نحو 550 جنيهًا.

ويبلغ متوسط سعر علبة جامبو نحو 800 جنيه.