حلاوة المولد أشكال وألوان بالفيوم.. والأسعار تبدأ من 20 جنيها (فيديو)

على أنغام أغاني المديح النبوي، ورقص التنورة، بدأت شوادر بيع حلوى المولد النبوي الشريف، تفتح أبوابها أمام المواطنين من أهالي محافظة الفيوم، لشراء حلوى وعرائس المولد النبوي، التجار يتنافسون فيما بينهم على تقديم أشكال وألوان مختلفة ومتعددة من عرائس وحلوى المولد بأسعار تنافسية، حتى يتمكنوا من جلب «الزبون»، حيث تبدأ أسعار كيلو حلوى المولد النبوي من 20 جنيهاً، بالإضافة إلى عروسة المولد التي بدأ سعرها من 20 جنيهاً أيضاً لتكون في متناول الجميع الأسر البسيطة ومحدودة الدخل، فيما وصلت أسعار بعض الأنواع إلى مئات الجنيهات.

حلوى المولد النبوي في الفيوم تبدأ بـ 20 جنيهاً

وقال محمد الطيب، صاحب أحد شوادر حلوى المولد النبوي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّهم وفروا حلوى المولد النبوي بأسعار في متناول الجميع تبدأ من 20 جنيهاً للكيلو الواحد، وتصل حتى 100 جنيه للكيلو الفاخر، موضحاً أنّ الكيلو الرخيص ليس رخيصاً لأنّه ردئ أو سئ، بالعكس فإنّه مغلف ونظيف جداً ولكنه لا يضم الحلوى المرتفعة السعر مثل الفزدقية والبندقية أو الحلوى التي بها عين جمل ولوز، بينما الكيلو الفاخر يضم أفخم أنواع الحلوى.

عروسة المولد أحجام وأشكال وألوان

وأضاف «الطيب»، أنّه أيضاً تمكن من توفير عروسة المولد بأحجام وأشكال وألوان مختلفة وبأسعار في متناول الجميع، حيث تبدأ أسعارها من 20 جنيهاً وتصل حتى 150 جنيهاً حسب الحجم والتصميم، موضحاً أنّ العروسة الصغيرة تصلح للأطفال وسعرها بسيط لا يتجاوز الـ 20 جنيهاً، لكنها تدخل البهجة على قلوب الفتيات الصغار، بينما العرائس الكبيرة يُهادي بها العريس خطيبته أو زوجته طبقاً للعادة المُتبعة في محافظة الفيوم.

عروسة المولد بأيدي شابة فيومية

وأوضح أنّ عروسة المولد النبوي الشريف لديه تقوم بصنعها فتاة شابة تدعى «رحمة أحمد طه»، في المنزل بمساعدة والدتها وخالتها وصديقاتها، وأنّه اكتشفها بالصدفة وانبهر حينما رأى العرائس التي صنعتها فاتفق معها على تصنيع العرائس له بدلاً من شرائها من المصانع، وبالتالي يقوم بتشجيعها وأيضاً يتمكن من بيعها بأسعار في متناول الجميع.

إقبال على شراء حلوى المولد النبوي

في سياق متصل، بيّن هاني عمر مشرف شادر بيع حلوى المولد النبوي، في حديثه لـ «الوطن» أنّ الإقبال منذ اليوم الأول لافتتاح الشادر جيداً مقارنةً بالعام الماضي الذي شهد ركوداً كبيراً بسبب تفشي فيروس كورونا، لافتاً إلى أنّه على الرغم من أنّ المولد النبوي لا يزال بعد ما يقرب من 20 يوماً إلا أنّ الإقبال جيداً، ويزداد اليوم تلو الآخر.

علب صاج وخشب لحلوى المولد

وكشف «هاني» أنّهم وفروا أشكالا كثيرة من علب الحلوى منها الكرتون التقليدية مثل كل عام، ومنها الصاج الملونة والمرسوم عليها، والخشبية الهاند ميد، والتي يُقبل عليها الكثيرون ممن يحبون أن يهادوا أقاربهم وأصدقائهم بحلوى المولد، وأيضاً الشاب الذي يريد أن يُهدي خطيبته، خصوصاً أنّ منها عُلب على شكل قلب، مُشيراً إلى أنّ هناك علبا مُسعرة سابقاً ومدون عليها السعر، وعُلب أخرى فارغة يقوم الشخص باختيار قطع الحلوى التي يريدها ثم يتم حساب سعرها ووضعها في العلبة وإغلاقها.

بالكمامة والجوانتي بيع حلوى المولد

وشدد «هاني»، على أنّ العاملين في الشوادر ملتزمين بارتداء الكمامة والجوانتي طبقاً للإجراءات الاحترازية اللازمة التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد.