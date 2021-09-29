كوبا تتصدر دول أمريكا اللاتينية في التطعيم بلقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكوبية، تصدر كوبا لدول أمريكا اللاتينية بأعلى نسبة من السكان الحاصلين على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا «كوفيد-19»، حيث بلغ إجمالي الحاصلين على اللقاح في البلاد بنسبة 80.9%.

80 % من الكوبيين تلقوا اللقاح

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء «برنسا لاتينا» الكوبية، ووفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الكوبية فأنه حتى 26 سبتمبر الجاري، حصل 80.9% من سكان كوبا على الجرعة الأولى من اللقاحات التي تعتمدها الدولة وهما لقاحي «سوابيرانا 2» أو «سوبيرانا بلس» بالإضافة إلى لقاح «عبد الله».

أول دولة تسمح بتطعيم الأطفال

وأعلنت وزارة الصحة الكوبية أنّ 56.3% من السكان قد تلقوا الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا كما تلقى 44.3% ثلاث جرعات، والجدير بالذكر أنّ كوبا تعد أيضا أول دولة في العالم تسمح بحملة تطعيم وطنية ضد فيروس كوفيد-19 للأطفال، إذ تم إعطاء أكثر من 1.8 مليون جرعة لمجموعات تتراوح أعمارهم بين 2 و 18 عاما، وذلك وفقاً لما ورد في البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

تطعيم مليوني طفل قبل نهاية الشهر

وتستهدف كوبا تطعيم مليوني طفل في الخطة التي تتبعها قبل إنهاء شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن جدول يشمل جرعتين من لقاح «سوابيرانا 2»، ثم جرعة معززة من «سوبيرانا بلس» بعد مرور 28 يوما من ميعاد الجرعة الأولى.

لقاح «عبدالله» للتطعيم ضد كورونا

وتعتمد وزارة الصحة الكوبية لقاحين ضد فيروس كورونا المستجد، وقالت كوبا إن لقاحها «سوبيرانا 2»، قد أثبت فعاليته ضد فيروس كورونا بنسبة 91.2٪ وذلك في المراحل الأخيرة من التجارب السريرية، بعد أنباء مشابهة عن لقاحها الذي يحمل اسم «عبدالله».