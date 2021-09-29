غلق الطريق الدائري تجاه الكورنيش المريوطية لمدة شهر.. وإتاحة تحويلات مرورية

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، غلق مطلع الدائري الاتجاه القادم من الكورنيش والمتجه إلى المريوطية، وتحويل الحركة المرورية للقادم من ميدان «أثر النبي» اتجاه مطلع الدائري، واستكمال طريق الكورنيش اتجاه المعادي، ثم الدوران والعودة من أسفل كوبري النيل بدراوي ثم مطلع الدائري اتجاه الجيزة.

أعمال توسعة للطريق الدائري

يأتي ذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بتطوير وتوسعة الطريق الدائري، مما يستلزم غلق مطلع الدائري الاتجاه القادم من الكورنيش والمتجه إلى المريوطية، لإجراء أعمال التوسعة والربط مع جسم الكوبري الدائري.

تبدأ الأعمال 12 منتصف ليل بعد غد لمدة شهر

ومن المقرر أنَّ تبدأ الأعمال من الساعة 12 بعد منتصف الليل بعد غد الجمعة الموافق 1 أكتوبر 2021 لمدة 30 يومًا.

وتنسق الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.