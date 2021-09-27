يعد رابط موقع الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 من أبرز ما يبحث عنه مالكي السيارات بشكل مستمر، وذلك للاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية المسجلة على جميع أنواع الرخص، والاطلاع أيضًا على نماذج المخالفات المسجلة إلكترونيًا.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بميكنة الخدمات، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من التزاحم أمام جميع المصالح والهيئات الحكومية، وإتمام الخدمات المراد الحصول عليها إلكترونيًا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» رابط موقع الاستعلام عن مخالفات المرور 2021، وفقًا لما حددته إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون التابعة للنيابة العامة، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، وذلك على النحو التالي:

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2021

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة المصرية من هنــــــــا.

ـ اختيار خدمات المرور.

ـ تحديد الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات.

- تحديد إدارة المرور التابع لها السيارة أو رخصة القيادة.

- إدخال بيانات صاحب السيارة أو رخصة القيادة المراد الاستعلام عن مخالفاتها.

- إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة أرقام وحروف.

- الضغط على إجمالي المخالفات.

ـ بعد ذلك يظهر على الشاشة إجمالي قيم المخالفات والرسوم القضائية المستحقة عليها.

ـ الضغط على طلب استخراج شهادة وفاء بالغرامات.

ـ يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية، حال الموافقة عليها، اضغط موافق.

ـ استكمال تسجيل البيانات الشخصية لمقدم الطلب بدقة.

السداد إلكترونيا أو ببطاقات الائتمان

ـ اختيار طريقة السداد سواء كانت إلكترونيًا عن طريق بطاقات الائتمان، أو الدفع نقدًا عند الاستلام، أو من خلال ماكينة فوري، ويشترط إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول إضافة إلى الجزء الرقمي من لوحة السيارات، وتقوم بالشحن بقيمة لا تقل عن قيمة المخالفات المرورية، ومن ثم تستطيع الحصول على شهادة المخالفات على عنوانك في المنزل عقب مرور أربعة أيام عمل فقط، وذلك لأصحاب السيارات الملاكي والأجرة والنقل.