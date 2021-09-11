لتوسعات الدائري.. إزالة 600 عقار بمصر القديمة وبدء هدم 300 بالمرج

انتهت أجهزة محافظة القاهرة، بالتنسيق مع وزارة النقل، من أعمال إزالة نحو 600 عقار في نطاق أحياء البساتين ومصر القديمة، بالإضافة إلى إزالة نحو 340 ورشة و35 مصنعاً، وذلك فى إطار توسعات الطريق الدائري.

وأكدت مصادر مسؤولة بديوان عام المحافظة أنه تم صرف تعويضات لكل الأسر وأصحاب المحال والأنشطة المختلفة، مشيرةً إلى أنه تم حساب سعر المتر فى الأنشطة التجارية بحوالي 3 آلاف جنيه، وأضافت المصادر لـ«الوطن» أنه من المقرر انطلاق المرحلة الثانية لاستكمال إزالة تعارضات الدائري، وتصل إلى نحو 300 عقار في محيط منطقة المرج، مؤكدين أنه يتم صرف التعويضات قبل إخلاء السكان.

وأشارت مصادر ديوان عام محافظة القاهرة إلى أنه تم إزالة مساكن «الجبخانة» بمصرالقديمة، وتضم نحو 63 أسرة، وتم صرف التعويضات اللازمة لهم، وذلك في إطار توسعات الدائرى.

ومنطقة مصرالقديمة إزالة أكثر من 350 عقار، ونقل نحو 1100 أسرة من «عزبة أبو قرن»، وهي من المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تم نقل الأسر وتسليمهم وحدات سكنية مجهزة فى مشروع «معاً»، بنطاق مدينة السلام، فى إطار الدولة للقضاء على العشوائيات.

غلق أنشطة مخالفة بحي الأزبكية

من ناحية أخرى، شن حي الأزبكية، بالتعاون مع شرطة المرافق بالقاهرة، حملة مكبرة على نطاق الحي لإنفاذ القانون، أسفرت عن غلق وتشميع عدد من الأنشطة المخالفة بشارع «عماد الدين»، لمخالفة شروط الترخيص، عبارة عن فندق ومكتب رحلات و2 محل لبيع الملابس، علاوة على غلق وتشميع محل بشارع «26 يوليو» مخالف لشروط الترخيص، علاوة على غلق 4 «فاترينات» لمخالفة شروط الترخيص بشوارع «عماد الدين والبورصه وسوق التوفيقية».

تجهيز سوق «داير الناحية» للافتتاح

كما قام اللواء هشام عصمت عبد الحميد، رئيس حي الزاوية الحمراء، بتفقد سوق «داير الناحية» والمنطقة المحيطة بمنطقة «القصيرين»، للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لافتتاح السوق، حيث تم تطويره من خلال منحة الاتحاد الأوروبي، على أحدث طراز، ويتكون من 136 باكية للأنشطة التجارية المختلفة.