تعرف على العقوبة المنتظرة للمتهم بدهس منة الله هشام.. بعد وفاتها

توفيت صباح اليوم «منة الله هشام» ضحية الدهس بمحافظة أسيوط، بعد مرور أكثر من شهر على واقعة دهسها أسفل سيارة نقل أثناء عبورها الطريق، وأمر وقتها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقلها إلى مستشفى الجلاء؛ لتلقي العلاج اللازم لكن تدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة مما أدى إلى وفاتها.

تفاصيل حادث دهس منة الله هشام

وكانت الفتاة المجني عليها، قد خرجت يوم 22 أغسطس الماضي، برفقة شقيقتها لحضور تمرين السباحة، وأثناء محاولة عبور الشقيقتين الطريق أمام موقف المعلمين الجديد، وجدتا سيارة نقل توقفت فقامت المجني عليها بعبور الطريق وبشكل مفاجئ تحركت السيارة مما أدى إلى سقوطها أسفل العجلات الأمامية للسيارة، ويتم نقلها إلى المستشفى، والقبض على السائق.

الموقف القانون للجاني بتهمة القتل الخطأ

من جانبه، يوضح المحامي ياسر سيد أحمد، الموقف القانوني للمتهم بعد توجيه تهمة القتل الخطأ له بعد أن كانت الإصابة الخطأ، مؤكدًا أنه وفقًا للمادة 238 عقوبات فإن عقوبة القتل الخطأ تكون بالحبس من سنة إلى 5 سنوات.

السجن يصل لـ 5 سنوات حبس

ونصت الفقرة الثانية من المادة على: «إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول مهنته أو حرفته أو وظيفته، أو إذا كان متعاطًيا لمُسكرات أو مخدرات عند ارتكاب الخطأ الذي نتج عنه الحادث، أو امتنع أثناء وقوع الحادث عن مساعدة من وقع عليه الجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 1000 جنيه ولا تتجاوز الـ5000 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأضاف «ياسر» لـ«الوطن»، أنه في حالة إصابة أكثر من شخص أثناء الحادث تصل عقوبة القتل الخطأ هنا إلى 7 سنوات سجن، ولكن في حالة المجنى عليها «منة الله»، تصل عقوبة الجاني إلى 5 سنوات سجن؛ لأنه فر هاربًا فور حدوث الواقعة ولم يحاول مساعدتها وهنا يتم تغليظ العقوبة؛ لأنه امتنع عن إسعافها، مشيرًا إلى أنه سيتم عرضه على النيابة العامة مرة أخرى لتعديل القيد والوصف الخاص بالتهمة الجديدة التي سيتم توجيهها له.