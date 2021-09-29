الأمم المتحدة: الموت يقترب من سكان تيجراي والأزمة وصمة عار على ضميرنا

قال مارتن «غريفيث»، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن أزمة إثيوبيا وصمة عار على ضميرنا».

ووجه «غريفيث» انتقادات شديدة اللهجة بسبب أسوأ أزمة جوع في العالم منذ عقد، بعد مرور قرابة العام على نشوب الحرب.

وقال غريفت هذه التصريحات لوكالة «أسوشيتد برس» حيث يموت أطفال وبالغون جوعا في إقليم تيجراي وسط ما وصفته الأمم المتحدة بـ«الحصار الحكومي الفعلي» الذي يمنع دخول الطعام والإمدادات الطبية والوقود إلى الإقليم.

«غريفيث»: ذكريات مجاعة الثمانينيات في إثيوبيا ما زالت حية

وأضافت «غريفيث» أن ذكريات مجاعة الثمانينيات في إثيوبيا، والتي أودت بحياة مليون شخص وصدمت العالم، ما زالت حية في ذهنه، مضيفا «نأمل بشدة ألا تتكرر هذه المجاعة في الوقت الحاضر».

وتابع «هذا ما يبقي.. السكان مستيقظون طوال الليل، وهناك قلق بشأن ما إذا كان هذا الوضع في السابق سيتكرر في المستقبل القريب».

«غريفيث»: معدل سوء التغذية يتجاوز 22% في تيجراي

ووصف «غريفيث» مشاهد الحرمان داخل إقليم تيجراي، حيث تجاوز معدل سوء التغذية الآن 22%، وقال «هذا تقريبا المعدل الذي رأيناه في الصومال عام 2011 في بداية المجاعة الصومالية»، والتي أودت بحياة أكثر من ربع مليون شخص.

وبدأت الحرب في إثيوبيا في نوفمبر من العام الماضي خلال موسم الحصاد في تيجراي، وقالت الأمم المتحدة إن نصف المحصول القادم على الأقل لن يكون متاحا.

وأوضح شهود عيان أن القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة معها دمرت أو نهبت مصادر الغذاء.

وتابع غريفيث أن 10% فقط من الإمدادات الإنسانية المطلوبة وصلت إلى إقليم تيجراي في الأسابيع الماضية.

ونوه بأن السكان يأكلون ورق الشجر والجذور والزهور والنباتات، بدلا من الوجبات العادية، ونقص الغذاء هذا سيعني أن الموت يقترب من السكان هناك.