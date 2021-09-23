أحمد أبوالغيط: لا أطلق مصطلح «النهضة» على سد إثيوبيا.. هو خراب لدولتين

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه لا يُطلق أبدًا مصطلح «النهضة» على السد الإثيوبي، ولا يمكن وصفه بأنه كذلك؛ إذ أن هذا السد خراب لدولتين عربيتين هما مصر والسودان، موضحًا أن مجلس الأمن يزعم أن قضية المياه «حساسة» وليست مهددة للأمن والسلم، موجهًا حديثه للأخير: «يعني تسيبوا الناس تحارب بعض؟».

هناك أعضاء بمجلس الأمن لديهم خلافات على المياه

وأضاف «أبو الغيط»، خلال حواره في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، الأربعاء، أن هناك أعضاء بمجلس الأمن لديهم خلافات على المياه، ولذلك لا يرغبون في الحديث عنها، موضحًا في الوقت ذاته أن العلاقات «العربية العربية» أصبحت جيدة وأفضل في الفترة الأخيرة، وبها الكثير من التفاهم.

«أبوالغيط»: سأطالب بتقديم حل سياسي لقضية فلسطين

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن أولويته في اجتماع الأمم المتحدة التركيز على القضية الفلسطينية مرة أخرى: «لا يخدعكم الهدوء الحالي، وسأطالب بتقديم حل سياسي، سأقول في الأمم المتجدة إياكم والتصور بأن قضية الفلسطيةي انتهت، مش هيحصل»، موضحًا أنها في العشر سنوات الأخيرة انزوت بسبب الفوضى التي خلقت.

أحمد أبوالغيط: الأمن القومي العربي يمتد من المشرق للمغرب

وأوضح أحمد أبو الغيط، أن العرب منذ 10 سنوات يبحثون عن تعديلات في الميثاق العربي، ولن يحدث، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الأمن القومي العربي يمتد من المشرق للمغرب، وكل طرف له أولوياته وقضاياه الخاصه به، مشددا على أن الوضع المأساوي الذي مر به العرب في الفترة الأخيرة أتاح الفرصة لتدخل إيران وتركيا وإثيوبيا وإسرائيل في شؤون العرب.