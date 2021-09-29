سر المكالمة الأخيرة في حياة «عروس القليوبية».. المباحث: سقوط القاتل خلال ساعات

تسابق أجهزة الأمن في القليوبية، بالتنسيق مع الأمن العام، الزمن لكشف لغز مقتل عروس القليوبية التي قتلت بجانب منزل أسرتها في عزبة العالية بمركز قليوب ليلة «الحناء» قبل زفافها بيوم واحد.

وتستجوب المباحث 5 من المشتبه فيهم، تمهيدًا لتحديد هوية المتهم الرئيسي الذي نفذ الجريمة، وجمع فريق المباحث الأدلة الفنية من مسرح الجريمة، وناظر الجثمان وعاين منزل الأسرة، واستمعت لرواية أسرة عروس القليوبية التي ذكرت أن ابنتهم «عبير» تلقت مكالمة هاتفية قبل مقتلها بدقائق، وبعدها اختفت وعثر على جثمانها في محيط المنزل.

منفذ جريمة عروس القليوبية

وقالت مصادر أمنية، إن منفذ جريمة مقتل عروس القليوبية سيسقط في أيدي أجهزة الأمن خلال ساعات، وأن المباحث وسعت من استجواب المشتبه فيهم وفحصت أصدقاء وأقارب العروس وخاصة المقربين منها، بالإضافة إلى عريس الفتاة من أجل الحصول على معلومات تساعد في جمع خيوط الجريمة من قبل فريق المباحث.

كما تفحص أجهزة الأمن، المكالمات الهاتفية التي أجريت من على هاتف المجني عليها، وتراجع المباحث شركات المحمول لتحديد رقم المحمول وهوية الشخص الذي كانت تتحدث معه عروس القليوبية.

مقتل عروس القليوبية في ليلة «الحناء»

وأوضحت المصادر، أن عروس القليوبية قتلت ليلة «الحناء»، قبل زفافها بعدة ساعات، وذلك في منطقة تبعد عن منزل أسرتها قرابة 200 متر، وأنها تلقت عدة طعنات في الرقبة والصدر ما أدى لوفاتها في الحال، وأن أجهزة الأمن تواصل مراجعة الكاميرات في خط سير عروس القلوبية وحتى مسرح الجريمة، لرصد منفذ الجريمة وإلقاء القبض عليه وتقديمه إلى النيابة العامة بتهمة القتل العمد.

تشييع جثمان عروس القليوبية

كانت عزبة العالية في مركز قليوب، شيعت جثمان عروس القليوبية، وسط حالة من الحزن الشديد على رحيل الفتاة العشرينية بطعنات الغدر قبل ساعات من زفافها.