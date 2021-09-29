وزيرة الثقافة: استكمال الإجراءات التأسيسية للشركة القابضة للسينما

ترأست الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اجتماع الجمعية العمومية العادية لاستكمال الإجراءات التأسيسية للشركة القابضة للاستثمار في الصناعات الثقافية والسينمائية، حيث وافقت الجمعية بالتصويت المباشر على اختيار أعضاء مجلس الإدارة بإجماع الأعضاء وهم:

أعضاء مجلس إدارة الشركة

رجل الأعمال أيمن إسماعيل «رئيسا» ، المهندس محمد أبو سعده رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضاري «عضو منتدب تنفيذي» وعضوية كل من نرمين محمد رئيس الاتصال والتسويق المؤسسي وبرامج دعم المجتمع بالبنك الأهلي المصري، المخرج عمر عبد العزيز عضو لجنة السينما باللجان الدائمة بالمجلس الأعلى للثقافة، الكاتب والروائي الدكتور فوزي فهمي الرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون، المستشار الدكتور خالد سري صيام الرئيس السابق لبورصتي القاهرة والإسكندرية، محمود عادل سمير محمد غانم الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لأيونويا للتنمية البشرية واستشارات الأعمال، المخرجة ساندرا نشأت، طاهر الشريف مؤسس إدارة الإعلانات بمؤسسة الأهرام، هويدا رمضان «ممثلة عن وزارة المالية»، مجدي البدري «ممثلا لاتحاد النقابات العمالية» كما صوت أعضاء مجلس الإدارة علي استمرار تكليف الدكتور خالد عبد الجليل بإدارة نشاط السينما التابع للشركة القابضة لحين إنشاء الشركتين التابعتين للصناعات السينمائية والحرف التراثية.

مصر عُرفت بريادتها الحضارية

وهنأت عبد الدايم أعضاء مجلس إدارة الشركة ورئيسها، وأبدت ثقتها في قدرتهم علي تحقيق الطموحات في تفعيل دور كيان اقتصادي بوزارة الثقافة منوط بتطوير ودعم الأنشطة الثقافية والفنية والمنتج الثقافي، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لرعاية الفكر والفن وفى ظل العمل على النهوض بالمستوى الإبداعي للمجتمع وتحقيقا للصالح العام بما يلبى طموحات وطن عرف بريادته الحضارية، وأشارت أن الشركة تضم مؤسستين تابعتين إحداهما للسينما والأخرى للحرف التراثية.

مهام وأولويات مجلس الإدارة

وأوضحت أن مجلس الإدارة يضع ضمن أولوياته ومهامه إعداد قوائم مالية مجمعة ومنضبطة، وفتح حساب مصرفي بأحد البنوك التجارية، وإعداد ملف ضريبي وعرضه على الجمعية العامة تمهيدا لقيد الشركة في السجل التجاري والانتهاء من إجراءات التأسيس مع مراعاة المحددات الحاكمة لتطبيق المكينة والتنظيم الإداري الخاص بها.

يذكر أن تأسيس الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينما، جاء بعد إصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1432 لسنة 2019 والخاص بتشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، ليواكب التوجه العام للدولة الهادف إلى رعاية الثقافة ودعم صناعة السينما واستثمار الإبداع في تحقيق محاور التنمية المستدامة مع الحفاظ على المستوى الفني من خلال محتوى يعكس قيمة الحضارة المصرية ويصون الهوية حيث تعمل الشركة على النهوض بالمستوى الفني وإعادة إحياء صناعة السينما وإعادة هيكلة المنظومة الثقافية في مصر.