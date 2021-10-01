أسعار الأوفر برايس على موديلات السيارات.. وصل مليون جنيه لـ BMW X6

يشهد سوق السيارات انتشارا كبيرا لظاهرة زيادة سعر الطرازات في السوق المصري «الأوفر برايس» منذ شهر يونيو الماضي، حيث بدأت موجة ارتفاع الأسعار نتيجة العديد من الأزمات التي يمر بها قطاع السيارات العالمي منذ انتشار وباء كورونا، والذي تسبب في غلق العديد من الشركات بعض منشآتها، بالإضافة إلى مشكلة الرقائق الإلكترونية التي تسببت في أزمة في تصنيع السيارات وتوافرها داخل جميع أسواق العالم.

وفي خلال السطور التالية تستعرض «الوطن» أهم السيارات الأكثر طلباً التي شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعارها خلال الآونة الأخيرة.

سيارة BMW X6

وصل الأوفر برايس على السيارة في السوق المصري إلى مليون جنيه، وتوجد فئة واحدة للسيارة في السوق المصري وسعرها 2,500,000 جنيه.

سيارة سكودا أوكتافيا A8

ووصل الأوفر برايس على السيارة إلى 35 ألفا و50 ألف جنيه على فئاتها الـ4 في السوق المصري، حيث بلغ سعر الفئة الأولى 430,000 جنيها والفئة الثانية 490,000 جنيها والفئة الثالثة 530,000 جنيها، والفئة الرابعة 685,000 جنيها.

سيارة فولكس فاجن تيجوان

ووصل الأوفر برايس على السيارة إلى 120 ألف جنيه في السوق المصري، سعر الفئة الأولى 585,000 جنيه والثانية 660,000 جنيه.

سيارة كيا سبورتاج

ووصل الأوفر برايس على السيارة إلى 60 ألف جنيه على فئاتها في السوق المصري، سعر الفئة الأولى 414,900 جنيه والثانية 459,900 جنيه والثالثة 494,900 جنيه، والرابعة 534,900 جنيه، والخامسة 539,900 جنيه.

سيارة سيات ليون

ووصل الأوفر برايس على السيارة إلى 100 ألف جنيه عل فئاتها في السوق المصري، وتأتي في السوق المصري بثلاث فئات وسعر الفئة الأولى 395,000 جنيه والفئة الثانية 410,000 جنيه والفئة الثالثة 435,000 جنيه.

سيارة أودي Q7

ووصل الأوفر برايس على السيارة إلى 300 ألف جنيه عل فئاتها في السوق المصري، وسعرها 1,575,000 جنيه.

سيارة هيونداي توسان

ووصل الأوفر برايس على السيارة إلى 40 ألف جنيه، وتتواجد في السوق المصري بخمس فئات وسعر الفئة الأولى 460,000 جنيه والثانية 490,000 جنيه والثالثة 525,000 جنيه، والرابعة 575,000 جنيها والخامسة 615,000 جنيها.

سيارة هيونداي النترا سى ان 7

ووصل الأوفر برايس على السيارة إلى 30 ألف جنيه على فئاتها في السوق المصري، وتأتي بـ9 فئات مختلفة التجهيزات، حيث يبلغ سعر الفئة الأولى 323,000 جنيه، والفئة الثانية بسعر 333,000 جنيها، والفئة الثالثة بسعر 345,000 جنيها، والفئة الرابعة بسعر 371,000 جنيها، والفئة الخامسة بسعر 396,000 جنيها.

أما الفئة السادسة فتأتي بسعر 433,000 جنيه، والفئة السابعة بسعر 438,000 جنيها، والفئة الثامنة بسعر 493,000 جنيها، والفئة التاسعة بسعر 498,000 جنيها.

سيارة تويوتا كورولا

ووصل الأوفر برايس على السيارة إلى 40 ألف جنيه عل فئاتها في السوق المصري، وتأتي بـ11 فئات مختلفة التجهيزات، حيث يبلغ سعر الفئة الأولى 307,000 جنيه، والفئة الثانية بسعر 337,000 جنيها، والفئة الثالثة بسعر 340,500 جنيه، والفئة الرابعة بسعر 372,000 جنيها، والفئة الخامسة بسعر 375,600 جنيه.

أما الفئة السادسة فتأتي بسعر 397,000 جنيها، والفئة السابعة بسعر 417,000 جنيها، والفئة الثامنة بسعر 457,000 جنيها، والفئة التاسعة بسعر 472,000 جنيها، والفئة العاشرة بسعر 576,000 جنيها والفئة الأخيرة بسعر 616,000 جنيها.

سيارة رينو كادجار الجديدة

حيث وصل الأوفر باري على السيارة إلى 15 ألف جنيه وتأتي في السوق المصري بأربع فئات الأولى بسعر 389 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 429 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 439 ألف جنيه والفئة الرابعة 449 ألف جنيه.