إضاءة قبة جامعة القاهرة ومستشفى قصر العيني ليلا تضامنا مع مرضى القلب

تحتفل جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، باليوم العالمي لأمراض القلب بالتعاون مع مستشفى وادي النيل، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ومديرعام مستشفى وادي النيل، وقد تقرر إنارة مبنى قبة الجامعة ومستشفى قصر العيني باللون الأحمر، ليلا، تضامنًا مع مرضى القلب وفي إطار احتفال منظمة الصحة العالمية يوم 29 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للقلب، بهدف التوعية ضد المخاطر التي تسببها أمراض القلب وسبل خفض معدل انتشارها حول العالم.

دعم طبي في مختلف القطاعات

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مشاركة جامعة القاهرة في الاحتفال باليوم العالمي للقلب، يأتي في إطار حرص الجامعة على تقديم كافة أوجه الدعم الطبي وخدمة المرضى في مختلف القطاعات الصحية، وتعليم وتدريب وتخريج الأطباء المتخصصين بأعلى درجة من الكفاءة والمهنية الطبية وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية وبمعايير عالمية ودولية، بما يسهم في النهضة الصحية على مستوى الدولة المصرية.

خطط لتقليل الإصابة بأمراض القلب

وأشار إلى ضرورة رفع مستوى الوعي الصحي وتشجيع أفراد المجتمع على العناية والاهتمام بالصحة بشكل عام، ووضع خطط مستقبلية وبرامج للحد من الإصابة بأمراض القلب، وتحسين الأداء تجاه العناية بمرضى القلب بشكل خاص، موضحًا أن اليوم العالمي للقلب يهدف إلى التشجيع على اتباع نمط حياة صحي وعادات غذائية سليمة، والتركيز على أهمية الوقاية من أمراض القلب والحد من مخاطرها، والتمتع بصحة قلبية جيدة.