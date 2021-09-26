جامعة القاهرة توضح حقيقة التكدس أمام أحد أبوابها الجانبية: «الأهالي السبب»

كشف الدكتور محمد منصور هيبة، المتحدث باسم جامعة القاهرة، حقيقة الصورة المتداولة عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي عن التكدس والازدحام تجاه مدخل باب كلية التجارة جامعة القاهرة، قائلا:«الصور المتداولة ومكتوب عليها تجمع الطلاب غير صحيحة، ولكن التجمع الموجود هو للأهالي في انتظار أولادهم خارج الجامعة، وخارج الكلية، خاصة وأن اليوم هناك 4 امتحانات للشهادات المعادلة تجرى بكلية التجارة الخاصة بامتحانات المسابقات المركزية، ومش هينفع ندخل كل أولياء الأمور للجامعة، ولا يوجد أي تجمعات للطلاب».

متحدث الجامعة: التكدس نتيجة لتجمع الأهالي أمام البوابة

وأضاف المتحدث باسم جامعة القاهرة، في تصرحيات خاصة لـ«الوطن»، أن داخل الحرم الجامعي لا توجد أي مشكلات، لافتا إلى أنه لاتوجد أي تجمعات للطلاب ولا يمكن تأخيرهم عن الدخول إلى الجامعة، بجانب اتخاذ الجامعة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، التي تحقق السلامة والصحة للجميع تنفيذا لتوجيهات مجلس الجامعة والأعلى للجامعات ووزارة الصحة المصرية.

إجراءات مشددة للوقاية من كورونا داخل الحرم الجامعي

وأكد المتحدث باسم جامعة القاهرة، أن عصر تكدس دخول وخروج الطلاب من وإلى الجامعة انتهى من فترة، لافتا إلى أن الجامعة تذلل جميع العقبات التي تسهل سير وحركة الطلاب من خلال إتاحة الدخول والخروج من جميع البوبابات بجانب تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحقق السلامة للجميع والوقاية من الإصابة بالمرض.

وشهدت الساعات الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك، تويتر»، تداول عدد من الصور حول وجود زحام وتكدس شديد عبر البوابات الجانبية لجامعة القاهرة.