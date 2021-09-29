الصحة: 9 ضوابط لتناول الوجبات الغذائية داخل المدارس

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022 التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، من خلال قطاع الطب الوقائي، لتعميمها وتوزيعها على الإدارات والمدارس على مستوي الجمهورية.

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع المدارس بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، كإجراء وقائي لمنع وقع الإصابات بالفيروس داخل المدارس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم الفني، خطوات وخدمات الأكل داخل المدارس تزامنا لبدء العام الدراسي الجديد، وذلك من خلال بعض الإجراءات لتناول الأطعمة داخل المدارس أثناء اليوم الدراسي.

ضوابط تناول الأطعمة في المدارس

- منع تناول الأطعمة من البائعة الجائلين الموجودين أمام المدارس.

- يتناول كل طفل وجبته الخاصة التي أحضرها من المنزل أو من خلال التغذية المدرسية.

- استخدام زجاجة مياه خاصة بكل طالب.

- التباعد بين الأماكن التي تقدم الوجبات المدرسية.

- قصر تقديم الوجبات أو المشروبات داخل المدرسة علي المصرح لهم، وذلك تحت إشراف المباشر مكن إدارة المدرسة.

إجراءات ضرورية قبل تناول الوجبات

- استخدام الأكواب والأطباق ذات الاستخدام الواحد والتخلص منها فور استعمالها.

- في حالة وجود أماكن لتقديم الوجبات داخل المدرسة يراعي التباعد الاجتماعي بين الطاولات، مسافة لا تقل عن متر، وتباعد الكراسي مسافة لا تقل عن متر في جميع الاتجاهات.

- يراعي دائما في قاعات الطعام عدم تجاوز نسبة 50% من قدرتها الاستيعابية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات الطعام.

- في حالة توزيع الوجبات المدرسية يراعي قيام المسئولين عن التوزيع بارتداء الكمامات والقفازات النظيفة ذات الاستخدام الأحادي.