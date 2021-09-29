جمعية عمومية عادية لـ«المؤلفين والملحنين» الجمعة لمناقشة توفيق الأوضاع

دعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين «الساسيرو» برئاسة الدكتور مدحت العدل، لانعقاد اجتماع جمعية عمومية عادية وغير عادية بعد غد الجمعة الموافق الأول من شهر أكتوبر لعام 2021، بساقية عبد المنعم الصاوي (قاعة الحكمة) بالقاهرة، وذلك لمناقشة توفيق الأوضاع طبقا للقانون الجديد للجمعيات.

اجتماع جمعية عمومية عادية لـ«المؤلفين والملحنين»

وقررت الجمعية عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الخامسة عصرا، للنظر في عدد من الملفات، منها تقرير مجلس إدارة نشاط الجمعية عن عامي 2019 و2020، وتقرير مراقب الحسابات، وعرض الميزانية العمومية والحساب الختامي عن نفس العامين، إضافة إلى عرض التعديلات المقترح إجراؤها على لائحة النظام الأساسي للجمعية.

أما اجتماع الجمعية العمومية غير العادية فسيكون في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه للنظر في مقترحات تعديل المواد 20 و26 و31 من لائحة النظام الأساسي، وتعديل البند 2 من المادة 23 والفقرة 3 من المادة 27 وإضافة فقرة جديدة رقم 7 للمادة 27 من اللائحة الداخلية.

اجتماع الجمعية العمومية يكون بحضور الأغلبية المطلقة

ويصبح اجتماع الجمعية العادية جاهزا للانعقاد، بحضور الأغلبية المطلقة، وحال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة ساعة ويعقد في الساعة السادسة بذات المقر ويكون صحيحا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن 10% أو عشرون عضوا أيهما أقل.

أما اجتماع الجمعية غير العادية، فلا يصح إلا بحضور الأغلبية المطلقة (50%+1)، من أعضاء الجمعية العاملين الذين لهم حق الحضور وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة ساعة على أن يعقد الساعة الثامنة بذات المقر وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى ميعاد يحدد فيما بعد.جدير بالذكر أن الجمعية تضم المؤلفين والملحنين ومؤلفي الموسيقى وواضعي الموسيقى التصويرية في المسلسلات والافلام الدرامية.