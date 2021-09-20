جمعية المؤلفين والملحنين تشيد بمبادرة الرئيس السيسي لدعم الفن

عبرّت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، عن سعادتها لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن وضع الفنانين تحت مظلة برامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة ومن بينها الشيخوخة والعجز وغيرها.

جمعية المؤلفين والملحنين: مبادرة الرئيس لدعم الفنانين رائعة

وذكرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، برئاسة الدكتور مدحت العدل، في بيان اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد كل يوم، انحيازه اللامحدود للشعب المصري ولا يألو جهدًا في توفير الحياة الإنسانية الكاملة لكل أفراد وفئات هذا الشعب العظيم.

وتابع بيان «المؤلفين والملحنين والناشرين»: مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ دعم الفنان المصري وتوفير حياة أمنة له ما هي إلا حلقة من حلقات ومبادرات القائد الشجاع عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة لكل المصريين.

جمعية المؤلفين والملحنين: مبادرة الرئيس تؤكد على أهمية القوى الناعمة لمصر

واستطرد البيان قائلًا: «جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الساسيرو وشعراء وملحني مصر، تتقدم بأسمى آيات الحب والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الفن والفنان المصري، والتأكيد على أهمية قوى مصر الناعمة في التعبير عن الماضي والحاضر والمستقبل الأفضل بإذن الله».

وأعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، دعمها الكامل لمبادرة الرئيس السيسي والتي وصفت بـ«الرائعة»، مضيفة: «نعاهدك أيها القائد والزعيم على أن تواصل الجمعية دورها في دعم الأغنية المصرية والعربية وازدهارها وحماية حقوق المبدعين ليعيشوا حياة كريمة ولتكون تلك الأغنية بحق ومثلما كانت دائمًا رسالة مصرية إنسانية متحضرة لكل العالم وتحيا مصر».