قرارات جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.. تعرف عليها

نشرت الجريدة الرسمية اليوم عدد من القرارات الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، أبرزها بإلغاء قرار تعيين قاضَ بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، بالإضافة إلى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها.

تعرف على القرارات الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجريدة الرسمية

ونشرت الجريدة الرسمية قرارًا رئاسيا اليوم بتخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، فضلًا عن قرار بتخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة لاستخدامهما في بعض المشاريع.

كما أصدر قرار رقم 433 لسنة 2021 بسحب قرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2021، الذي كان ينص على تعيين محمد جمال السيد طايع بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، فضلاً عن قرار بتحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها.

السيسي يكلف الحكومة بإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية

وقبل أيام تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه لمشروعات قومية أبرزها مصرف بحر البقر، عن توجيه فوري بإزالة التعديات على الترع والأراضي الزراعية خلال 6 أشهر على أن تعود تلك المنشآت المائية والزراعية لوجهها الأصلي قبل التشويه الذي حدث لها.

وأكد الرئيس، أنه يجب على أجهزة الدولة العمل الفوري على إزالة هذه التعديات، متابعًا إنه إذا تطلب الأمر لوجود القوات المسلحة لإزالة التعديات فستكون موجودة، مع إحاطته بما يتم تنفيذه في هذا الملف.

وشدد الرئيس، على وقف الدعم التمويني للخبز والسلع لمن يثبت قيامه في التعدي على الأراضي الزراعية والترع والمصارف، مؤكدًا أن الدولة تكلفت 700 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة، وغير مقبول أن يكون هناك تعديات.

وتحدث الرئيس أن التعديات على الأراضي ومنشآت الري هو هدم لإرادة وقدرة الدولة، قائلًا: «حيتم إزالة التعديات وإعادة الوضع زي ما كان من 30 سنة».