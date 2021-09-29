هدى عبد الناصر: السيسي حريص على زيارة ضريح والدي في احتفالات أكتوبر

قالت الدكتورة هدى جمال عبد الناصر، نجلة الزعيم الراحل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى احتفالات 6 أكتوبر يزور قبر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وسط اعتزاز عائلة ناصر بهذه الزيارة، لافتة إلى أن ناصر طبق العدالة الاجتماعية وحارب الرأسمالية، وحرص على مجانية التعليم وتطبيق الإصلاح الزراعي، وهو الأمر الذي رسخ شعبيته بين المواطنين، متابعة: «عبد الناصر حسس الفلاحين ببلدهم وقيمتها».

من الطبيعي وجود منتقدين لعبد الناصر

وأضافت «عبد الناصر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، المذاع على فضائية «CBC» اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه من الطبيعي أن يوجد منتقدون لعبد الناصر، لأن هناك أشخاص تضررت مصالحهم بسبب تطبيق بعض قوانين ناصر، حيث كانت هناك نسبة صغيرة من الأشخاص مسيطرين على المجتمع وتم أخذ جزء من أموالهم لذا كانوا ينتظرون يوم اختفائه.

الأغلبية استفادت من ثورة 23 يوليو

وتابعت: «الإعلام بقى يتكلم عن ناصر بعد ما جه وقت كان فيه افتراءات عليه، وأنا عمري ما بدافع على جمال عبد الناصر، أنا جهزت المادة اللي تؤرخ له وأتحتها للباحثين عبر موقع له، بالتنسيق مع مكتبة الإسكندرية، ووفرت كل وثائقه لدار الوثائق، والأغلبية استفادت من ثورة 23 يوليو».

حفاوة مستمرة تجاه عبد الناصر

وأوضحت نجلة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أنها شاهدت حفاوة أثناء زيارة البلاد العربية لحضور الندوات في لبنان وسوريا، حيث يخرج بعض المواطنين خطابات كانوا يريدون إرسالها للرئيس عبد الناصر، خاصة أيام الوحدة بين مصر وسوريا، مشيرة إلى أن الشعور العروبي والقومي، لا يزال موجودا وهناك حفاوة كبيرة تجاه الرئيس الراحل.