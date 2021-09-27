السيسي: «اللي مش هيشيل التعدي اللي عمله هنشيل احنا وندفعه تمنه»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للمخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وموارد الدولة المصرية من المياه، قائلا: «من غيرما حد يتدخل معاك شيل التعدي على المنشآت ولو ماشلتهوش هنشيله وهندفعك تمن شيله، ومش هنشيله ببلاش.. لأ.. اللي كان موجود قبل كده واتساب مش مقبول يتساب دلوقتي علشان بنتكلم عن دولة بتحترم نفسها وتحترم شعبها».

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر «حاجة تفرح»

وأضاف السيسي: «بشكر كل القائمين على العمل في محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، حاجة تفرحنا وحاجة تشرفنا.. جهد مشكور جهد عملاق عظيم إننا نخلص محطة زي كده في سنتين تقريبا، والوقت التاني كان لتجهيز المنطقة واللاند سكيب، وطالما إنه أوراسكوم والمقاولون مسؤلين عن تشغيل المحطة 10 سنين بالمبلغ اللي قولتلي عليه، وأوراسكوم والمقاولون تمضي العقد بـ10 سنين مش 5 بالمبلغ اللي قولتلي عليه.. أنا مش جاير عليهم وأدوهم جزء من الأراضي المحيطة وساووهم علشان يزرعو عليها 10 أو 15 ألف فدان من المياه اللي طالعة دي وتبقى حاجات شجرية».

السيسي يفتتح 6 محطات لتحلية المياه في سيناء

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، افتتاح محطة تحلية مياه البحر في مدينة نويبع، بطاقة إنتاجية 15000 متر مكعب/ يوم، وافتتحها المهندس محمود محمد معوض، مدير الموقع، وملازم أول محمد عمرو فتحي المشرف على المشروع.

كما شهد الرئيس السيسي، افتتاح محطة تحليه مياه البحر بأبوزنيمة بطاقة 20 ألف متر مكعب / يوم، وافتتحها المهندس محمد محمد الخولي، مدير المحطة، وملازم أول محمد القذافي حسن المشرف على المشروع.

وشهد الرئيس السيسي، افتتاح محطة تحلية مياه البحر في مدينة دهب بطاقة 15 ألف متر مكعب / يوم، وافتتحها المهندس مصطفى حسين زيدان، والمقدم محمد فتوح المسيري المشرف على المشروع.

كذلك شهد الرئيس السيسي، افتتاح محطة تحلية مياه البحر برأس سدر طاقة 3000 متر مكعب / يوم، وافتتحها المهندس بيشوي عبدالله جورجي، مدير المحطة، والنقيب إسلام مجدي السيد المشرف على المشروع.

كما شهد الرئيس السيسي، افتتاح محطة طلمبات رفع مياه شادر عزام طاقة 400 ألف متر مكعب / يوم، وافتتحها المهندس مصطفى حافز الحسيني مدير عام محطات بورسعيد ودمياط، والنقيب أحمد شعبان عبدالخالق المشرف على المشروع، وكذلك شهد افتتاح محطة رفع طلمبات السلام الرئيسية الجديدة، بطاقة 5.6 مليون متر مكعب / يوم، وافتتحها المهندس خالد محمد صلاح رئيس الإدارة المركزية لمحطات شمال شرق الدلتا، والملازم أول كريم نيازي فاضل المشرف على المشروع.