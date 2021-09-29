«شكري» يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي
كتب:
ثروت منصور
02:36 م | الأربعاء 29 سبتمبر 2021
اللقاء
استقبل وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جوبايدن بمقر وزارة الخارجية.
وذكر المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد حافظ على «تويتر»، أن الجانبين بدآ في إجراء مشاورات سياسية وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة، للتباحث حول عدد من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
يحدث الآن… مشاورات سياسية بين وزير الخارجية #سامح_شكري ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بمقر وزارة الخارجية في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة، للتباحث حول عدد من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.@JakeSullivan46 pic.twitter.com/V3s2eYRD6B— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) September 29, 2021