«شكري» يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جوبايدن بمقر وزارة الخارجية.

وذكر المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد حافظ على «تويتر»، أن الجانبين بدآ في إجراء مشاورات سياسية وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة، للتباحث حول عدد من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.