شكري عن سحب الثقة من حكومة «الدبيبة»: يجب تنفيذ استحقاقات الحوار الوطني الليبي

تحدث سامح شكري، وزير الخارجية، عن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، موضحًا: «نركز على الاستحقاقات الخاصة بالتوافق في منتدى الحوار الوطني الليبي، وهناك توافق دولي في كل الاتصالات على تنفيذ الاستحقاقات».

وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر قناة «on»، أن الدكتور محمد المنيفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، قد أدلى بتصريح وتوجيه باستمرار عمل الحكومة واضطلاع مجلس النواب بمسؤوليته، ووضع قانون الانتخاب البرلماني، بعدما وُضع قانون الانتخاب الرئاسي حتى يتم تنفيذ الاستحقاق الانتخابي.

شكري يؤكد على ضرورة تنفيذ الاستحقاقات التي توافق عليها الليبيون

وتابع وزير الخارجية: «الأمر لا بد أن يأخذ مجراه، وأن يتم تنفيذ الاستحقاقات التي توافق عليها الأشقاء في ليبيا».

وفي وقت سابق، استقبل سامح شكري، في بداية زيارته إلى نيويورك مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الدكتور محمد المنفي، للتباحث حول البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطرق لمستجدات الملف الليبي، والدفع قدمًا بتسوية سياسية شاملة.