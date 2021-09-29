برنامج تدريبي على الإنعاش القلبي الرئوي للأطفال لأطباء وصيادلة الأقصر

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، البرنامج التدريبي على الإنعاش القلبي الرئوي للأطفال، لأطباء الأطفال والصيادلة الإكلينيكيين بمستشفيات «الكرنك الدولي، الأطفال التخصصي، إيزيس التخصصي، حورس التخصصي، طيبة التخصصي، مجمع الأقصر الطبي الدولي» التابعين لفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للقلب، والذي تحييه منظمة الصحة العالمية يوم 29 سبتمبر من كل عام.

أول برنامج تدريبي يجمع بين أطباء الأطفال والصيادلة الإكلينيكيين

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أنَّ هذا البرنامج هو أول برنامج تدريبي يجمع بين أطباء الأطفال والصيادلة الإكلينيكيين بمستشفيات هيئة الرعاية في الأقصر، بهدف إقامة تدريب متكامل لكل أطراف مقدمي الخدمة الصحية للطفل، بداية من الفحص والكشوفات الطبية ومرورًا بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للأطفال داخل المستشفيات لمساعدتهم على الشفاء ومنع الأمراض بالتأكّد من إعطاء المريض الدواء بالجرعة والشكل المناسبين، ويكون ذلك بالتعاون مع الأطباء وغيرهم من المختصين في العلاج.

وأضافت الهيئة، أنَّ البرنامج التدريبي يشمل تدريب المشاركين على أحدث الإرشادات وممارسات الصحة العالمية في التعامل مع الحالات الخاصة والحرجة للأطفال حديثي الولادة والذين قد يعانون من انسداد بالقنوات التنفسية بعد الولادة مباشرة وكيفية التدخل السليم لإنقاذ حياة هؤلاء الأطفال حسب درجة كل حالة، إضافة إلى التدريب على كيفية إنعاش وإفاقة الحالات الحرجة من الأطفال أثناء الولادة والمصابة بانسداد الجهاز التنفسي وكيفية الوقاية منها، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات للصناعات الدوائية في مصر.

السبكي: البرنامج يفيد في العديد من الحالات الطارئة

وأكّد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أهمية البرنامج التدريبي على الإنعاش القلبي الرئوي للأطفال باعتباره إجراء طارئ ومنقذ للحياة يفيد في العديد من الحالات الطارئة مثل النوبة القلبية التي يتوقف فيها نفس المصاب أو نبضه، وقد يعيد هذا الإجراء التنفس للطفل مرة أخرى وتدفق الدم في جسمه وإنقاذ حياته.

وأشار «السبكي»، إلى حرص الهيئة على تطوير قدرات وتنمية مهارات القوى البشرية بكل أطرافها سواء من الأطقم الطبية أو الإداراية أو الفنية أو غيرها في ضوء تحقيق رؤية الهيئة باستثمار العنصر البشري أثمن مورد لديها يضمن استثماره تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر.