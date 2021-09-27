«الرعاية الصحية»: مكافأة شهر للعاملين بوحدات ومراكز طب الأسرة الحاصلة على اعتماد الهيئة

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، منح مكافأة شهر للعاملين بوحدات ومراكز طب الأسرة، الحاصلة على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والبالغ عددهم 5 وحدات ومراكز الرعاية الأولية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية رقم (43)، والذي عُقِد اليوم، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، والذي جرى خلاله استعراض إنجازات هيئة الرعاية الصحية في اعتماد المنشآت التابعة للهيئة ببورسعيد، وكذلك الخطط المستقبلية والجدول الزمني لاستكمال باقي المنشآت المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات الأقصر والإسماعيلية.

وحدات الرعاية التي اجتازت المعايير القومية لجودة الخدمات الصحية

وشملت وحدات الرعاية الأولية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، التي اجتازت المعايير القومية لجودة الخدمات الصحية لهيئة الاعتماد والرقابة الصحيةGAHAR 2021، والمعتمدة دوليًا من منظمة «الاسكوا»، مراكز صحة أسرة ((شرق النوادي، الحي الإماراتي، علي بن أبي طالب))، ووحدتي صحة أسرة (( أم خلف، سهل الطينة))، لتصل إجمالي المنشآت الطبية التي وصلت لمرحلة الاعتماد بمحافظة بورسعيد إلى 6 منشآت طبية، وذلك بعد اعتماد مستشفى النصر ببورسعيد كأول مستشفى في القطاع الحكومي تحصل على درجة الاعتماد القومية لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والمعتمدة دوليًا من منظمة «الاسكوا».

كما استعرض الدكتور مؤمن عشماوي المشرف العام على المشروعات الاستراتيجية مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالهيئة، ورئيس لجنة حصر الأصول الطبية وغير الطبية بالهيئة، خلال اجتماع مجلس الإدارة، اليوم، المنظومة الإلكترونية لحصر وتثمين 130ألف أصل طبي وغير طبي بـ113منشأة طبية تابعين للهيئة، وذلك منذ إطلاق منظومة حصر الأصول منذ مطلع شهر سبتمبر حتى الآن، وذلك بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي تشمل محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية).

«السبكي»: اعتماد 6 منشآت طبية

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الإدارة الذكية للأصول الطبية تساعد على بناء نظام صحي أكثر استدامة وأشد استجابة لمتطلبات المستقبل، إذ تخلق المنظومة الذكية لحصر الأصول شهادة ميلاد مركزية لكل أصل من الأصول، وهو ما يسمح بتتبع الأصول ومراقبتها مركزيًا، بحيث يسهل التعامل الفوري الإلكتروني مع الأعطال المفاجئة أو المشاكل فنية بما يضمن الاستجابة السريعة وحل المشكلات، ومن خلال هذا البرنامج يكون هناك ربط بين الأجهزة الطبية والشركات المسئولة عن صيانتها بما يضمن الحفاظ على الأصول وضمان استدامة كفائتها وقيمتها، ووضع مؤشرات لقياس آداء شركات الصيانة، وكذلك الإدارات الهندسية بالمحافظات بشكل مركزي ممكن.

الرعاية الصحية: المنظومة الذكية لحصر الأصول تخلق شهادة ميلاد مركزية

ووجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة، في ختام الاجتماع، بتحديد 3 مؤشرات رئيسية، لقياس نجاح المنظومة الذكية لحصر الأصول، مؤكدًا أن ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته، وبالتالي فإن مؤشرات قياس الآداء تشمل معدلات الاستجابة للأعطال بناء على المنظومة الذكية لحصر الأصول، وموقف استكمال حصر باقي الأصو ، بالمنشآت التي جرى ضمها للهيئة بكافة المحافظات، وأخيرًا مردود المنظومة على مستوى جودة الخدمة الطبية المقدمة، وهو ما يسمح بإدارة هذه الأصول بإعلى كفاءة واستثمارها والاستفادة منها على الوجه الأمثل، وبأعلى كفاءة ممكنة تؤهلها لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، بأعلى معايير الجودة العالمية.

عُقِد اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية،اليوم، برقم (43) بحضور كلًا من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، وكلًا من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وهم الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من الخبراء في مجال الرعاية الصحية، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة.