«الرعاية الصحية»: بدء البرنامج التدريبي لمشرفات التمريض في الإسماعيلية

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فعاليات أول دورة تدريبية لمشرفات تمريض محافظة الإسماعيلية، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحه العالمية والنقابة العامة للتمريض المصري، لافتة أن هدف البرنامج التدريبس هو تنمية مهارات أطقم التمريض بما يسهم في تقديم أعلى جودة من الرعاية الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وذكر بيان صادر عن الهيئة، أن البرنامج التدريبي يستمر على مدار ثلاثة أيام متواصلة، وذلك لـ 25 مشرفة تمريض بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

البرنامج التدريبي ينقسم لشقين

وأوضح البيان أن الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، افتتحت البرنامج التدريبي من خلال الفيديو كونفرنس، وبحضور كل من الدكتور جاسر جاد الكريم، مسئول النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية، كما يشارك في المحاضرات خلال البرنامج التدريبي، الدكتور غنيم السيد، مدرس مساعد بكلية التمريض جامعة قناة السويس، والدكتورة أميرة مرسي، استشاري منظمة الصحة العالمية للصحة النفسية والأمراض غير المعدية والتمريض النفسي.

وتشمل البرامج التدريبية التي يتضمنها البرنامج التدريبي، مهارات التواصل الفعال، وأخلاقيات مهنة التمريض، وإدارة الأزمات، وأخيرًا الدعم النفسي لفرق التمريض، وينقسم البرنامج لشقين، لنظري وتطبيقي من خلال ورش عمل للمتدربين.

سلسلة برامج تدريبية لفرق التمريض في كافة المحافظات

وألقت دكتورة كوثر محمود، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، نقيب التمريض، المشرف العام على التمريض بمنظومة التأمين الصحي الشامل وعضو مجلس الشيوخ، عدة محاضرات خلال فعاليات البرنامج التدريبي، شملت التدريب عن آليات التواصل الفعال لفرق التمريض، وتنمية مهاراتهم، وآليات التوعية الفعالة.

وأشارت أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية لفرق التمريض بكافة محافظات الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي بدأت بمحافظة بورسعيد، وستمتد لتشمل محافظة الأقصر خلال أكتوبر المقبل، وذلك بهدف الارتقاء المستمر بمستوى الطواقم التمريضية داخل كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بكافة المحافظات.

طفرة عظيمة في منظومة التمريض

من جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن منظومة التمريض داخل نظام التأمين الصحي الشامل الجديد تشهد حاليًا طفرة عظيمة، مضيفا: «نعمل على وجود موديل حقيقي من التمريض المصري القادر على أداء خدمة مميزة ذات جودة للمريض المنتفع بالمنظومة الجديدة ولا يقتصر على محافظة بورسعيد فحسب، بل يمتد ليشمل كافة محافظات الجمهورية، بالتزامن مع التطبيق المرحلي للتأمين الصحي الشامل والخطة الزمنية الموضوعة من قبل الحكومة المصرية».