تنسيقية الشباب تناقش أهداف الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الأربعاء 29 سبتمبر، في مائدة مستديرة تحت عنوان «الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان آمال وتطلعات ومسئولية مشتركة»، والتي نظمتها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية بالشراكة مع السفارة السويسرية بالقاهرة.

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ضم وفد التنسيقية كل من النائب أحمد مقلد، والنائب طارق الخولي، والنائبة نشوى الشريف، أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد فريد، والنائب محمود تركي أعضاء مجلس الشيوخ.

تحدث في الجلسة الأولى كل من محمد أنور السادات رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي، ووزير الشئون القانونية والبرلمانية الأسبق، حيث تم مناقشة الخطوط العريضة للإستراتيجية ومحاورها والهدف المرجو منها خلال الخمس سنوات القادمة.

أسئلة النائب طارق الخوالي

ووجه النائب طارق الخولي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مجموعة من التساؤلات للدكتور مفيد شهاب عن مدى قوه البنية الحقوقية للدولة المصرية، وعن تأخر بعض الوزارات في إنشاء وحدات حقوق الإنسان بداخلها، وفقا لقرار سابق من رئاسة مجلس الوزراء، كما تساءل عن مسئولية البرلمان تشريعيا ورقابيا في تنفيذ الإستراتيجية، واختتم الخولي بسؤال حول دلالات اعتبار عام 2022 عام للمجتمع المدني.

بينما تحدث في الجلسة الثانية الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والدكتور عمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، حيث تم مناقشة الأولويات التشريعية لمجلسي النواب والشيوخ ودورها في دعم حقوق الإنسان وتنمية المجتمع.