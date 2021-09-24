نائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس عرفي

اختتمت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولتها في محافظة قنا بزيارة لقرية المقربية والاجتماع بممثلي قرى الترمسة، العركى، الدهسة، الكوم الأخضر، فرشوط، حجازة، الشعراني، والمقربية في مجلس عرفي صعيدي.

ووجه أهالي القرى، خلال اللقاء، الشكر للنائبة غادة علي لجهودها في دعم مراكز الشباب وتقديم الخدمات الضرورة لهم، مشيدين بتجرية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي أنتجت نوابا يجيدون التواصل مع أطياف الشعب المصري، وخاصة في الأماكن النائية ويسهلون لهم الحصول على الخدمات المقدمة من الدولة ويستمعون للمشكلات والعامة ويقومون بتحويلها لمشروعات وقوانين تخدم الملايين من المصريين.