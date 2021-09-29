12 معلومة عن صاروخ كوريا الشمالية الجديد.. قادر على الوصول لطوكيو

في تجربة جديدة لأسلحتها المتطورة، أطلقت كوريا الشمالية، أمس الثلاثاء، صاروخا من طراز جديد، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وتستعرض «الوطن» أبرز مميزات الصاروخ الكوري الشمالي، والذي اعتبرته واشنطن تهديداً للمنطقة.

1- يحمل الصاروخ الذي أطلقته بيونغ يانغ يوم أمس اسم «هواسونغ 8».

2- يتميز الصاروخ الذي أُطلق بأنّه أسرع من الصوت.

3- «هواسونغ 8» صاروخ فرط صوتي تم تطويره مؤخراً.

4- مسار الصاروخ 1500 كيلو متر.

5- الصاروخ تم تطويره ضمن منظومة أسلحة متكاملة لتعزيز القدرات الدفاعية لكوريا الشمالية.

6- بحسب علماء القطاع الدفاعي الوطني فإنه يمكن التحكم في تحليق الصاروخ واستقراره أثناء عمله.

7- «هواسونغ 8» لديه قدرة على المناورة.

8- يستطيع الصاروخ الكوري الشمالي تحليق الرأس القتالية فرط الصوتية التي يحملها.

9- أُطلق الصاروخ قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية وتحديداً باتجاه البحر.

10- لم يتابع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تجربة إطلاق الصاروخ.

11- يمكن للأسلحة الأسرع من الصوت، وهو الأمر الذي ينطبق على الصاروخ الكوري الشمالي، تجاوز سرعة الصوت بخمس مرات، أي بسرعة تبلغ حوالي 6200 كيلومتر في الساعة.

12- الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية مؤخراً يمكن أن يصل إلى قلب العاصمة اليابانية طوكيو ويحدث دماراً هائلاً، الأمر الذي يشكل خطراً حقيقياً في المنطقة.

واشنطن: صواريخ كورويا الشمالية تهدد المنطقة

وفي يوم 15 سبتمبر الجاري، أطلقت الكوريتان صواريخ باليستية، وذلك في أحدث واقعة في السباق بين الدولتين المتنافستين على تطوير أسلحة متقدمة.

وكانت واشنطن نددت في ذلك الوقت باختبار كوريا الشمالية للصواريخ التي قامت بتطويرها، وفي هذا السياق قال خبراء أنّ الصواريخ التي تم إطلاقها منتصف الشهر الجاري قد يكون أول صواريخها الكروز القادرة على حمل رأس نووي، باعتبار ذلك تهديدا لجيرانها، لكنها لم تتطرق لاختبار سيول لصاروخ باليستي يُطلق من غواصة.