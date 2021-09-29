تأجيل استئناف 3 متهمين على حبسهم في «فيديو الكفن» إلى 14 أكتوبر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من 3 متهمين من أفراد عائلة «المرغني» على حبسهم في قضية «فيديو الكفن» بعين شمس؛ لجلسة 14 أكتوبر المقبل، وتقدم المتهمون باستئناف على أمر الحبس، ونظرته المحكمة في غرفة المشورة، ثم أصدرت القرار المتقدم.

حبس المتهمين

وكانت النيابة العامة أمرت، في مايو الماضي، بحبس 9 متهمين بالبلطجة في عين شمس، في الواقعة المتعلقة بـ«فيديو الكفن».

وكشفت التحقيقات عن أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه «عائلة المرغني» استعرضوا القوة على عاملين بمركب نيلي يملكه أفراد من عائلة «الريس» بالجيزة، وروعوا مَن فيه وأتلفوه، فأُبلغت الشرطة بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بضبط المتهمين وإحضارهم، ولعلم أحد المتهمين بذلك خطَفَ وآخرون معه عاملًا بالمركب بدافع الانتقام، وبعد إخطار الشرطة بذلك هددت عائلة المتهمين عائلة المجني عليهم بإيذائهم هم وذويهم وقتلهم وحرق المركب، وألقوا الرعب في نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم 9 مايو الماضي لعقد الصلح.

فيديو الكفن

وبتاريخ 9 مايو الماضي، توجه المجني عليهم الثلاثة «من أفراد عائلة الريس» رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين بعين شمس، ففوجئوا فوْرَ وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم، وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون 3 أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين مِمَّن كانوا طرفًا في الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصوروهم بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم، كما تعدوا عليهم بالسب والتهديد بالقتل والإيذاء وأرغموهم على تقبيل يدي وقدمي والدة المتهمين، ثم أشهروا في وجوههم مرة أخرى بنادق آلية وخرطوش ومسدس وهددوهم بالقتل، وأطلقوا سراحهم بعد فترة من احتجازهم نزولًا على طلب أحد الوسطاء.

النيابة ترصد فيديو الكفن

ورصدت النيابة العامة انتشار فيديو الكفن، حينها، وأمرت بضبط المتهمين، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 9 متهمين من أفراد عائلة المرغني، وجرت إحالتهم للنيابة التي استمعت لأقوالهم وأقوال المجني عليهم، ثم أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.