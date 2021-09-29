القبض على محامٍ لاتهامه باقتحام مكتب رئيس مدينة بالبحيرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، قبل قليل، القبض على محامٍ لاتهامه باقتحام مكتب رئيس مركز ومدينة أبوحمص، أثناء تواجد الأخير خارج مكتبه، وذلك اعتراضاً من جانب المحامي المتهم على تنفيذ قرار إزالة لمنزل والده، الذي شيده على أرض من أملاك الري، على جانب ترعة المحمودية بدائرة المركز.

إخطار باقتحام محامٍ مكتب رئيس مدينة أبوحمص

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة أبو حمص، يفيد بقيام أحد المحامين باقتحام مكتب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص، بالإضافة إلى قيامه بتحطيم محتويات المكتب، وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

تحديد هوية المحامي المتهم باقتحام مكتب رئيس الوحدة المحلية

بالانتقال والفحص، تبين قيام «وائل ع. ع.»، 32 سنة، باقتحام مكتب رئيس مدينة أبو حمص، وتحطيم محتوياته، اعتراضاً على تنفيذ قرار إزالة منزل خاص بوالد المتهم، حيث صدر له قرار إزالة رقم 656 لسنة 2021، يتكون من دور أرضي و3 طوابق، وذلك لإقامته على أرض ملك إدارة الري.

تم إلقاء القبض على المحامي المتهم، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

اجتماع لحصر التعديات ما بعد 25 يناير 2011

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، عقدت مديرية الزراعة في محافظة البحيرة اجتماعاً لحصر كافة التعديات على الأراضي الزراعية، اعتباراً من 25 يناير 2001 حتى تاريخه، وما تم إزالته منها، ومخاطبة رؤساء الوحدات المحلية بمعرفة مدير الإدارة الزراعية بكل مركز، وكذلك مأموري المراكز، في حالة وجود أي تقصير أو تراخٍ في أعمال إزالة هذه المخالفات، لكل مخالفة على حدة.

وأكدت قيادات مديرية الزراعة، خلال الاجتماع، ضرورة عقد اجتماعات لكل الإدارات الزراعية، لمهندسي حماية الأراضي بالجمعيات، وتوجيههم إلى ما وجه به رئيس الجمهورية، وحثهم على المرور المتواصل على الزمام، والتأكد من عدم ترك أي مخالفة بدون إجراءات.