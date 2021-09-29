«التعليم العالي»: مد فترة التقديم لتنسيق طلاب شهادة الدبلومة الأمريكية لـ3 أكتوبر

قررت وزارة التعليم العالي مد فترة تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية، وكذلك استلام ملفات وأوراق هؤلاء الطلاب عن طريق مكتب التنسيق الرئيسي بمقره بجامعة عين شمس، حتى يوم الأحد الموافق 3 أكتوبر 2021.

«التعليم العالي»: مكتب التنسيق يفتح أبوابه أمام الطلاب جميع أيام الأسبوع

يأتي ذلك في إطار التيسيرات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأبنائها الطلاب، ونظرًا لتأخر الجهة المانحة لشهادة الدبلومة الأمريكية في إمداد الإدارة المختصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إرسال النتائج المكتملة لبعض الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية هذا العام 2021، وحرصًا على مصلحة الطلاب.

يذكر أن مكتب التنسيق يفتح أبوابه أمام الطلاب جميع أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت، لإتاحة الفرصة للطلاب لتسليم ملفات أوراقهم.