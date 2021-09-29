علاء مرسي بعد شائعة وفاته: مثل هذه الشائعات محزنة «ربنا يهديهم»

أبدى الفنان علاء مرسي استياءه بعد تصدر خبر وفاته محركات البحث جوجل، فضلا عن مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، ما تسبب في إصابة جمهوره بحالة من الحزن لتصدر هذه الأنباء.

وتواصلت «الوطن» مع الفنان علاء مرسي، الذي أبدى استياءه الشديد، من تداول هذه الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واصفًا إياها بالشائعات، قائلًا: «حزين لنشر هذه الأخبار دون تحري مصداقيتها، وهو ما يؤثر بالسلب على نفسية أي شخص».

وأضاف مرسي، «مفيش حد هيمسع خبر موته أو مرضه وهيبقي سعيد.. ربنا يهديهم».

موت ابني هو سبب ابتعادي عن الفن

وأوضح أن ابتعاده عن الساحة الفنية مؤخرًا، قد تكون سببًا في انتشار هذه الشائعة، وتساؤل الجمهور عن حقيقة وفاة علاء مرسي، متابعًا: «موت ابني هو سبب ابتعادي عن الفن، لأنه كان سندي، وكان كل ما أملك، وحزنت جدا عليه، وكان لا بد أخذ وقتا من الراحة حتى أدرك الموقف».

مسلسل جديد يجمعني مع أحمد الجندي

وكشف الفنان علاء مرسي، عن مشروعاته الفنية المقبلة، بعد انتشار نبأ حقيقة وفاه علاء مرسي، موضحًا أنه يستعد للمشاركة في مسلسل من إخراج أحمد الجندي، رافضًا الافصاح عن اي تفاصيل احتراما لاتفاقه مع الجهه المنتجة.

والجدير بالذكر أن الفنان علاء مرسي يحظى بشعبيه كبيرة من الجمهور، وشارك طيلة مسيرته الفنية في عدد كبير من الأدوار المساعدة بين السينما والتليفزيون، فقدم للسينما أفلام الفرح، كباريه، هستيريا، الطريق إلى إيلات، الحرب العالمية الثالثة، وشارك في مسلسلات أبو ضحكة جنان، من الذي لا يحب فاطمة، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية.