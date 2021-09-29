هيئة الرعاية الصحية تشارك في الاحتفال بيوم القلب بحملة توعية

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، حملة توعية تحت عنوان «رعاية من القلب للقلب»، بالتزامن مع الاحتفال العالمي بيوم القلب، الذي يجري الاحتفال، يوم 29 سبتمبر من كل عام، كما يحتفل به العالم لعام 2021 تحت شعار «قلبي قلبك».

«رعاية من القلب للقلب» حملة توعية لتجنب الإصابة بأمراض القلب

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية في بيان: «تهدف الحملة التوعوية (رعاية من القلب للقلب)، التي أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية عبر صفحتها على الفيس بوك، على مدار أسبوع، إلى رفع وعي المواطنين بالأمراض التي تصيب القلب ومسبباتها والمؤشرات التي قد تؤدي إلى الإصابة وعوامل الخطورة، إضافة إلى الأنماط الصحية السليمة الواجب اتباعها تجنبًا للإصابة، أو التعايش مع أمراض القلب بأمان».

وتابع البيان: «فيما شملت الحملة التوعوية التي أطلقتها الهيئة اليوم تزامنًا مع اليوم العالمي للقلب، بث بعض الفيديوهات، بمشاركة أساتذة من كبار الأطباء في هذا التخصص، تضمنت العادات الصحية السليمة الواجب اتباعها للحفاظ على صحة القلب أبرزها الامتناع نهائيًا عن التدخين، ممارسة الرياضة يومياً وخاصة المشي، عدم استخدام الزيوت المهدرجة، وتناول الوجبات غير المشبعة بالدهون».

وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أهمية الحملات التوعوية لتعزيز الوعي بأسباب وعوامل الخطورة المسببة للإصابة بالأمراض وأعراضها وكيفية الوقاية منها وتجنب مخاطرها أو مضاعفاتها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة الصحية للمصريين.

مؤشرات وعوامل خطورة تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب

وأضاف «السبكي»: «علاوة على اهتمامنا بالجانب التوعوي للوقاية من الإصابة بأمراض القلب، فإننا نهتم أيضًا بالجانب العلاجي»، لافتًا إلى أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك مستشفيات مجهزة على أعلى مستوى وبأحدث التقنيات الطبية، كما تضم أمهر الأطباء في مختلف التخصصات الطبية، بل ولدينا أول مستشفى مخصص لمرضى القلب سواء الكبار أو الصغار وهو مستشفى النصر التخصصي التابع للهيئة بمحافظة بورسعيد، وهو أول مستشفى حكومي يحصل على درجة الاعتماد بمعايير GAHAR 2021، والمعترف بها من «الاسكوا»، ويضم المستشفى فريقا مدربا على أعلى مستوى من فريق مجدي يعقوب، وتقدم المستشفى كافة التدخلات الجراحية الدقيقة للقلب وعمليات القلب المفتوح وقسطرة القلب بأحدث التقنيات الحديثة وذلك ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وفق أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية».

وقالت الدكتورة روفانا علي المشرف العام علي الإدارة العامة للمبادرات والتوعية لتعزيز الصحة والمشرف العام علي السياحة العلاجية بالهيئة: «نحرص على الاستفادة القصوى من معرفة كبار الأطباء المتخصصين في صحة القلب، الذين يأتون في مقدمة الكوادر البشرية اللذين تضمهم هيئة الرعاية الصحية، ويقدمون الخدمات الطبية والعلاجية لحالات القلب سواء للأطفال أو للكبار بمستشفيات الهيئة، وذلك لتقديم رسائل توعوية تثقيفية عن أمراض القلب، وأن هناك مؤشرات أو عوامل خطورة تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب، وتشمل التدخين، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع نسبة الدهون في الدم، السمنة، السكري».

وأضافت: «نستهدف رفع مستوى الوعي الصحي وتشجيع أفراد المجتمع على العناية والاهتمام بالصحة بشكل عام ضرورة، وهو ما يسهم في الحد من الإصابة بأمراض القلب، علاوة على تحسين الأداء تجاه العناية بمرضى القلب بشكل خاص، لافتة إلى أن اليوم العالمي للقلب يهدف إلى التشجيع على اتباع نمط حياة صحي والالتزام بالعادات الغذائية السليمة، والتركيز على أهمية الوقاية من أمراض القلب والحد من مخاطرها، والتمتع بصحة قلبية جيدة».