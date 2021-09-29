«المالية»: 17% من الشركات لم تنضم لنظام التسجيل المسبق للشحنات

قالت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، إن هناك 17% من الشركات لم تُقدم في نظام التسجيل المسبق للشحنات حتى الآن، رغم أن النظام يهدف لمعرفة تفاصيل الشحنات المستوردة والتأكد من جودتها قبل وصولها إلى البلاد من خلال تسجيل أسماء المستوردين والموردين ونوع السلعة، موضحة أن 37 ألفا و707 شركات من المصدرين سجلت في التسجيل المسبق للشحنات، بينها 17 ألفا و790 مصدرًا داخل مصر.

بدء تشغيل النظام مطلع أكتوبر المقبل

وأضافت «ناصر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية رشا مجدي، ويُعرض على قناة «صدى البلد»، أنه كان مقررًا بدء تشغيل النظام 1 يوليو الماضي، لكنه جرت الاستجابة للمجتمع التجاري وتمديد التشغيل الى بداية أكتوبر المقبل، كما أنه جرى عمل حملة إعلانية ودعائية ضخمة للتسجيل لكي تصل لكل تاجر: «علشان اللي معرفش يعرف».

التسجيل المسبق للشحنات يعني معرفة تفاصيل الشحنة قبل تحركها إلى مصر

وأشارت مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، إلى أن التسجيل المسبق للشحنات يعني معرفة تفاصيل الشحنة التي ستنقل إلى مصر قبل شحنها من بلدها: «مش بعد ما تيجي مصر ويطلع فيها مشاكل وتتركن في الميناء وتشغل أرضيات وترجع»، فيجب معرفة كل البيانات الخاصة بالشحنة قبل أن تأتى إلى مصر، حتى لا نكتشف الأخطاء أو العيوب أو الضرر عند وصولها إلى مصر، ونضطر إلى حجزها.

من يرفض نظام تسجيل الشحنات يخشى من كشف معاملاته

وأوضحت أن المستورد عليه أن يرسل إلى الجمارك بأنه يريد شراء سلعة معينة من المصدر المعين، ويأخذ موافقة مسبقة من الجهات لاستيراد السلعة، ويأخذ رقما تعريفيا للشحنة ويجري إخطار البنوك بها، ويكون نفس الرقم على الحاوية وكذلك المصدر، والأوراق تكون مصدقة: «كل الناس التى تسير على اللوائح والقوانين سعداء بهذا النظام، ولكن هناك من لا يريد الالتزام حتى لا تكون كل معاملاته مكشوفة».