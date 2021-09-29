شيخ الأزهر يوافق على إطلاق اسم «الطبلاوي» على معهد تلا الثانوي

قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اسم الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوي، نقيب المقرئين السابق، على معهد مدينة تلا الأزهري بمحافظة المنوفية، في نفس المكان الذي كان يعيش فيه القارئ الراحل، في قرية «صفط جدام»، التابعة لمركز تلا.

تغير اسم معهد تلا الثانوي الأزهري للشيخ محمد محمود الطبلاوي

وعلق المعهد الثانوي الأزهري اسم القارئ الراحل الشيخ محمد محمود الطبلاوي على بوابته الرئيسية، وذلك تقديراً لدور نقيب المقرئين الراحل على مدار السنوات الماضية في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، حيث يُعد من أهم قراء مصر عبر تاريخها.

وقال عبد العزيز النجار، مدير منطقة المنوفية الأزهرية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وافق على إطلاق اسم الشيخ محمد محمود الطبلاوي علي معهد تلا الثانوي الأزهري للبنين، موضحاً أنه تم تركيب «يافطة» بالاسم الجديد على بوابة المعهد، ويجري الانتهاء من بعض التجهيزات والتطوير، تمهيداً لافتتاح المعهد بشكل رسمي من قبل محافظ المنوفية، خلال الأيام المقبلة.

وقال «ياسر الطبلاوي»، أحد أقارب الشيخ الطبلاوي: «الحمد لله بفضل ونعمة، تم رفع اسم عمي، رحمه الله، على أكبر صرح ديني تعليمي بمركز تلا، وهو المعهد الأزهري الثانوي للبنين»، وتابع أنه «كان السعي منذ وفاة عمي لتسمية المعهد الديني بصفط جدام، وجاءت موافقه الإمام الأكبر شيخ الأزهر، جزاه الله كل الخير، لتفوق كل التوقعات، بالموافقه على تسمية أي معهد ديني يتم اختياره، إكراماً واعترافاً بفضل عمي الراحل رحمه الله».

وأضاف «الطبلاوي»، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه تم اختيار أكبر صرح ديني تعليمي بمركز تلا، وهو معهد فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي الثانوي للبنين بتلا.