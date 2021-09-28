حقيقة سفر شيخ الأزهر إلى ألمانيا لتلقي العلاج.. أسرته ترد (خاص)

نفت عائلة شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بالقرنة غرب محافظة الأقصر، علاج شيخ الأزهر في ألمانيا وسفرة منذ أيام لإجراء بعض الفحوصات الطبية في ألمانيا للاطمئنان على صحته كإجراء دوري، حسبما ذكرت بعض المصادر على بعض المواقع الإلكترونية، مؤكدين أن مانشر هو مجرد شائعة ليس لها أساس من الصحة، وقام بنشر الخبر في البداية أحد الأفراد دون التأكد من المعلومة، وتم ترويجها من قبل عدد من الأشخاص والمواقع رغم عدم صحتها.

شيخ الأزهر يتوجه إلى ألمانيا

وأوضح أحمد محمد الطيب، نجل شقيق شيخ الأزهر الشريف، الإمام الدكتور أحمد الطيب، أن شيخ الأزهر توجه إلى ألمانيا منذ حوالي أسبوع للمشاركة في بعض المؤتمرات العلمية الدولية الهامة هناك، مثل المؤتمرات المختلفة التي يشهدها شيخ الأزهر في العديد من الدول ممثلًا لمشيخة الأزهر الشريف المصرية.

وأضاف نجل شقيق شيخ الأزهر، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أنه من المقرر أن يستكمل الإمام الأكبر جولته في الخارج بعد مؤتمرات ألمانيا، إلى إيطاليا ثم فرنسا، لإقامة عدة مؤتمرات دينية علمية، ضمن جولات الإمام الهامة لعقد المؤتمرات الكبرى في الخارج.

شيخ الأزهر بـ صحة جيدة

وأكد أحمد الطيب، أن الإمام الأكبر يتمتع بصحة جيدة وتواجده في الخارج للمشاركة في المؤتمرات وليس لإجراء فحوصات طبية، مناشدًا جميع المواقع الإخبارية والمصادر بتحري الدقة قبل نشر أي أخبار تخص الحالة الصحية للإمام الأكبر بدون التأكد من مصدر المعلومة وصحتها.