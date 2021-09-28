شيخ الأزهر يسافر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية

كشفت مصادر مطلعة بمشيخة الأزهر، عن سفر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية ضمن متابعة دورية يجريها للاطمئنان عن حالته الصحية، وإجراء كشف دوري على منطقة الظهر التي يعاني منها.

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنَّ الإمام الأكبر أحمد الطيب في حالة صحية جيدة، ودائم التواصل مع العاملين بالمشيخة للوقوف على آخر المستجدات ويعطي توجيهاته الدائمة الخاصة بسير العمل داخل المشيخة.

شيخ الأزهر أصدر قرارات الإعانات خلال تواجده بألمانيا

وأوضحت المصادر، أنَّ الإمام الأكبر قد اتخذ عدة قرارات خلال تواجده في ألمانيا والمتعلقة بمضاعفة الإعانات الشهرية للأسر التي يكفلها بيت الزكاة والصدقات المصري تخفيفا على الأسر خاصة مع بداية العام الدراسي.

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قال في تصريحات سابقة إنَّ للابتلاء أنواع تختلف عن بعضها باختلاف المنظور، وأنَّ الشخص المبتلى إنْ كان من الطائعين فإنَّ الحكمة من ابتلائه هي رفع درجاته، وإنْ كان من العاصين فابتلاؤه يكون تكفيرًا لذنوبه، مؤكدًا أنَّ الابتلاء كله خير، سواء كان للعبد المذنب أو للعبد الطائع فهو خير في كل الأحوال ما لم يقنط.

الإمام الأكبر عن الابتلاء: على الفقير الصبر والغني الشكر

وأشارالإمام الأكبر، خلال برنامجه الأسبوعي «حديث شيخ الأزهر»، والذي يذاع على الفضائية المصرية، إلى أنَّ هناك شكلاً آخر من صور الابتلاء يكون باعتبار النظر إلى فقر الشخص وغناه، فإنْ كان الابتلاء للعبد بالفقر فالمطلوب منه الصبر، أمَّا إذا كان العبد المبتلى غنياً فالمطلوب منه الشكر، موضحًا أنَّ الشكر هنا ليس التلفظ بكلمة «الحمد لله والشكر لله» فقط ويأخذ المال ويستمتع به، إنَّما يكون الشكر هنا من جنس ما أنعم الله به عليه، فإنْ أنعم الله عليه بالمال فعليه أنْ يُخرج من هذا المال القدرَ المبين في الشرع، ويقول الحمد لله الذي وفقني أنْ انتصر على نوازع نفسي وأُخرج هذا القدر الذي أنعم الله عليَّ به.

اختبارات القدرات بجامعة الأزهر

من ناحية أخرى، أعلنت جامعة الأزهر بدء اختبار القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية اللغات والترجمة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر في تمام الساعة العاشرة صباحًا، في أول اختبار إلكتروني موحد.