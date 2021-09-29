آخر أخبار الأقصر.. حملات نظافة وأسرة شيخ الأزهر تنفي سفره للعلاج

شهدت محافظة الأقصر، الثلاثاء، تنفيذ عدد من حملات النظافة وإزالة جميع المخلفات والأتربة في مختلف الشوارع والميادين المهمة داخل المحافظة ومراكز الزينة إسنا والأقصر.

كما شهدت المحافظة السياحية إقامة حفل تكريم داخل منطقة القرنة مسقط رأس شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لتكريم الطلاب من الأوائل في الشهادات الثانوية الأزهرية وكذلك تكريم عدد من المعلمين، كما نفت عائلة شيخ الأزهر سفره إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية والعلاج حسبما قالت بعض المواقع الإلكترونية، وأوضحت حقيقة السفر للخارج.

في حملات بالأقصر.. إزالة 277 طن مخلفات وأتربة

نجحت الوحدة المحلية بالزينية، في رفع حوالى 7 أطنان من الأتربة والمخلفات والتراكمات من الطرق العامة بجوار المعهد الديني التابع للقرية، شن العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، حملة مكبرة استهدفت رفع كفاءة منطقة الملاحة وهي الواقعة، بمنطقة نزلة كوبري المطار بحي شمال، وأسفرت جهود الحملة عن رفع 240 طنا من الأتربة والقمامة.

كما شن مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، حملة نظافة مكبرة فى شوارع مدينة ومركز إسنا، ومدخل قرية النجوع، وتمكن قسم النظافة وبالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بمركز إسنا، من رفع 30 طن أتربة ومخلفات صلبة بمنطقة الطريق الغربي، فضلًا عن موقف الأقاليم.

حفل تكريم لـ الأوائل بالثانوية الأزهرية

نظمت إدارة القرنة الأزهرية، غرب محافظة الأقصر، احتفالية كبرى، لتكريم الطلبة والطالبات من الأوائل بالشهادات الثانوية العامة بالإدارة بالقرنة، وكذلك كرمت المشايخ بالمعاهد بالإدارة، والمعلم المثالي في كل معهد، وعدد من الشيوخ ممن بلغوا سن التقاعد خلال المرحلة الأخيرة، تقديرًا منها لجهودهم طيلة فترة عملهم داخل المعاهد.

أسرة شيخ الأزهر توضح حقيقة «سفره للعلاج»

من جانب آخر، نفت أسرة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ما تردد حول سفر الإمام الأكبر إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية، ذكرت بعض المصادر على بعض المواقع الإلكترونية، كما أكدت ما نشر هو مجرد شائعة ليس لها أساس من الصحة، وتم نشر الخبر في البداية أحد الأشخاص دون التأكد من المعلومة، كما ترويجها من قبل عدد من الأشخاص والمواقع رغم عدم صحتها.