«بلومبرج»: خطوط الطيران لمصر آمنة من كورونا.. وعودة السياح الإيطاليين

قال تصنيف جديد لوكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن مصر حققت تحسنا كبيرا في المرونة خلال أزمة كورونا، مشيراً إلى أن القاهرة جاءت في المركز الـ36 بـ61.2 نقطة، متقدمة 3 مراكز عن تصنيف الشهر الماضي. وتخطت نيوزلندا التي كانت في مقمة الدول في التصنيف الماضي، كما تخطت إسرائيل التي كانت من أكثر دول العالم في التطعيم.

وسجلت مصر 35 نقطة فقط في عامل «حدة الإغلاق»، وهو مستوى منخفض أسهم في تحسين تصنيفها العام، وأشارت البيانات أيضا إلى أن سعة رحلات الطيران المصرية انخفضت بنسبة 19.5% فقط، وهو مستوى جيد نسبياً مقارنة بباقي البلدان، فيما حصلت على 385.5 نقطة في عامل «خطوط الطيران الآمنة من الوباء» وهو مستوى مرتفع كثيراً بين دول العالم.

إيطاليا تسمح بالسفر لشرم الشيخ ومرسى علم

وأعلنت السلطات الإيطالية، الأربعاء، أنها أجازت لمواطنيها بالسفر إلى 6 وجهات سياحية غير أوروبية، دون أي تدابير مرتبطة بضرورة الحجر الصحي بينها مدينتي شرم الشيخ ومرسى علم، التي أقامت لهما ممرات صحية خاصة.

وقالت وسائل الإعلام الإيطالية، إن الذين يسافرون إلى هذه الوجهات لن يضطروا بعد الآن إلى الحجر الصحي بعد العودة من الإجازة.

بريطانيا تخفف تحذيرات السفر لمصر

ورفعت وزارة الخارجية البريطانية، مساء الثلاثاء، تحذيراتها الاستشارية ضد السفر إلى مصر وجزر المالديف وسريلانكا وباكستان.

أخبار رائعة اليوم أن الخارجية البريطانية قامت بالغاء النصيحة ضد السفر إلى مصر بسبب مخاطر #كوفيد_١٩. نأمل أن نرى السياح #البريطانيين قريبًا https://t.co/ns4G8HpzKG — Gareth Bayley, British Amb to Egypt (@GarethBayleyUK) September 28, 2021

وكانت مصر من بين البلدان الثمانية التي جرت إزالتها من القائمة الحمراء للحكومة اعتبارًا من يوم 22 سبتمبر الجاري. ولكن من بين الدول الثمانية، خففت فقط من نصائح السفر لثلاث وجهات وهي: تركيا وكينيا وسلطنة عمان.